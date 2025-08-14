Мужчину затянуло в болото в Алматы (видео)
В Алматы спасатели пришли на помощь мужчине, застрявшему в заболоченной местности - он не мог самостоятельно выбраться из трясины, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Инцидент произошел в Турксибском районе, на озере по улице Майлина.
Для проведения спасательной операции на место выдвинулась оперативная группа РОСО МЧС РК.
"Прибывшие спасатели оперативно приступили к действиям и установили, что мужчина не мог самостоятельно выбраться из трясины", - говорится в сообщении МЧС.
Пострадавший был извлечен и передан сотрудникам полиции.
Напомним, ранее спасатели пришли на помощь мужчине, получившему открытый перелом голени во время восхождения на пик Орджоникидзе. Для его эвакуации понадобился вертолет.
До этого в горах Алматы произошел похожий случай - камень упал на подростка. Мальчик получил открытый перелом предплечья. Спасатели транспортировали пострадавшего к поисково-спасательскому посту и передали его медикам.
