Когда завершат работы на озере Сайран, рассказали в акимате Алматы

Будет ли Сайран рассматриваться как городской пляж и когда, наконец, на озере завершатся все работы по благоустройству - эти вопросы прокомментировали в акимате Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в Управлении развития общественных пространств в ответ на запрос NUR.KZ, сейчас на Сайране купаться запрещено. Более того, связано это не только с проводящимися работами по благоустройству водоема, но и с качеством самой воды.

"В соответствии с законодательством, доступ к водным объектам, не введенным в эксплуатацию и не прошедшим соответствующую санитарно-гигиеническую оценку, подлежит ограничению до устранения потенциальных рисков для жизни и здоровья населения.

На сегодняшний день пляжная территория водохранилища Сайран ограждена в связи с продолжающимися строительными и инженерно-техническими работами. Также, согласно проведенным лабораторным исследованиям пробы воды водохранилища ДСЭК Алматы даны отрицательные заключения. В связи с чем купание на водохранилище Сайран запрещено", - объяснили в Управлении.

Между тем, официально в качестве городского пляжа рассматривался только восточный берег Сайрана на 200 метров южнее улицы Толе би. Такое решение принято еще в 2019 году, когда вышло соответствующее постановление акимата.

Несмотря на запрет купания, на территории все же ведется работа спасательных служб, говорят в акимате.

"На территории водоема организована работа спасательных служб. Также в рамках проекта установлены два модульных пункта для сотрудников ДЧС и три смотровых вышки для спасателей. Также задействованы два водных патруля ДЧС", - говорят в Управлении.

Что касается сроков завершения всех работ, то в акимате затрудняются назвать конкретную дату.

"На текущий момент завершение всех строительно-монтажных работ, включая устранение замечаний и подготовку территории к безопасной эксплуатации, находится на завершающей стадии.

Новая дата окончания реконструкции и сдачи объекта в эксплуатацию будет определена по итогам выполнения остаточных работ, а также по итогам судебных разбирательств", - заключили в ведомстве.

Напомним, в 2023 году впервые за 50 лет было очищено дно водохранилища Сайран. В результаты механической очистки было вывезено 142 тыс. кубометров ила и 23 тонны бытового мусора.

Тогда же сообщалось, что на Сайране проведут масштабную реконструкцию, которая в итоге продлилась около двух лет.

А в начале июня этого года озеро начали заполнять водой. После реконструкции Сайран вновь быстро стал излюбленным местом для отдыха горожан. А вчера мы писали, что на Сайране появился понтонный мост, который соединяет две набережные.

Добавим, что еще до открытия озера после реконструкции здесь случилось два несчастных случая - 25 июня в Сайране утонул подросток, а позже тем же вечером в озере обнаружили тело еще одного человека.

Также сообщалось, что акимат подал в суд на подрядчика из-за того, что тот не уложился в сроки. Помимо затянутых сроков, чиновники недовольны и качеством работ. Например, территория плохо освещена, на газонах нет системы автополива. Пока судебные разбирательства продолжаются, исправлять ошибки подрядной организации будет сам акимат.

А на днях алматинцы пожаловались на новую проблему - перила нового моста на Сайране, по их словам, бьют током.

