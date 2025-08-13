Когда завершат работы на озере Сайран, рассказали в акимате Алматы

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Когда завершат работы на озере Сайран, рассказали в акимате Алматы

    Опубликовано:

    Сайран
    Сайран. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

    Будет ли Сайран рассматриваться как городской пляж и когда, наконец, на озере завершатся все работы по благоустройству - эти вопросы прокомментировали в акимате Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

    Как рассказали в Управлении развития общественных пространств в ответ на запрос NUR.KZ, сейчас на Сайране купаться запрещено. Более того, связано это не только с проводящимися работами по благоустройству водоема, но и с качеством самой воды.

    "В соответствии с законодательством, доступ к водным объектам, не введенным в эксплуатацию и не прошедшим соответствующую санитарно-гигиеническую оценку, подлежит ограничению до устранения потенциальных рисков для жизни и здоровья населения.

    На сегодняшний день пляжная территория водохранилища Сайран ограждена в связи с продолжающимися строительными и инженерно-техническими работами. Также, согласно проведенным лабораторным исследованиям пробы воды водохранилища ДСЭК Алматы даны отрицательные заключения. В связи с чем купание на водохранилище Сайран запрещено", - объяснили в Управлении.

    Между тем, официально в качестве городского пляжа рассматривался только восточный берег Сайрана на 200 метров южнее улицы Толе би. Такое решение принято еще в 2019 году, когда вышло соответствующее постановление акимата.

    Несмотря на запрет купания, на территории все же ведется работа спасательных служб, говорят в акимате.

    "На территории водоема организована работа спасательных служб. Также в рамках проекта установлены два модульных пункта для сотрудников ДЧС и три смотровых вышки для спасателей. Также задействованы два водных патруля ДЧС", - говорят в Управлении.

    Что касается сроков завершения всех работ, то в акимате затрудняются назвать конкретную дату.

    "На текущий момент завершение всех строительно-монтажных работ, включая устранение замечаний и подготовку территории к безопасной эксплуатации, находится на завершающей стадии.

    Новая дата окончания реконструкции и сдачи объекта в эксплуатацию будет определена по итогам выполнения остаточных работ, а также по итогам судебных разбирательств", - заключили в ведомстве.

    Напомним, в 2023 году впервые за 50 лет было очищено дно водохранилища Сайран. В результаты механической очистки было вывезено 142 тыс. кубометров ила и 23 тонны бытового мусора.

    Тогда же сообщалось, что на Сайране проведут масштабную реконструкцию, которая в итоге продлилась около двух лет.

    А в начале июня этого года озеро начали заполнять водой. После реконструкции Сайран вновь быстро стал излюбленным местом для отдыха горожан. А вчера мы писали, что на Сайране появился понтонный мост, который соединяет две набережные.

    Добавим, что еще до открытия озера после реконструкции здесь случилось два несчастных случая - 25 июня в Сайране утонул подросток, а позже тем же вечером в озере обнаружили тело еще одного человека.

    Также сообщалось, что акимат подал в суд на подрядчика из-за того, что тот не уложился в сроки. Помимо затянутых сроков, чиновники недовольны и качеством работ. Например, территория плохо освещена, на газонах нет системы автополива. Пока судебные разбирательства продолжаются, исправлять ошибки подрядной организации будет сам акимат.

    А на днях алматинцы пожаловались на новую проблему - перила нового моста на Сайране, по их словам, бьют током.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.