    Казахстанец стал мрачным и похудел, когда узнал, что может лишиться детей после побега жены

    Опубликовано:

    Грустный мужчина
    Грустный мужчина. Иллюстративное фото: Malachite Photography/Getty Images

    Казахстанцу, состоящему на учете службы пробации, сотрудники помогли с оформлением документов, благодаря чему его дети остались с ним, передает NUR.KZ со ссылкой на ДУИС по Акмолинской области.

    Как рассказали в ведомстве, по решению суда мужчина получил три года ограничения свободы за драку в уличной разборке.

    После чего продолжить работать на прежнем месте он не смог, частная компания предложила уйти в связи с сокращением. Уверенный, что не останется без работы, мужчина рассматривал все варианты, но везде получал отказ после того, как сообщал о своем новом статусе.

    Не гнушаясь никакой работы, он устроился кочегаром.

    "Работа по сменам, можно бывать чаще с детьми", - думал подучетный.

    В ДУИС отмечают, что в отделе пробации вопросов к нему не было: на регистрацию он приходил своевременно, нарушений не допускал. Однако инспекторы обратили внимание, что с мужчиной было что-то не так. Он стал мрачным, похудел и не хотел делиться переживаниями.

    Но в один из дней подучетный пришел в отдел пробации внепланово. В глазах был страх и мольба о помощи. Он рассказал о своей проблеме.

    "Помогите, пожалуйста, мне больше не к кому обратиться", - попросил осужденный.

    По словам мужчины, он жил с женщиной в гражданском браке в двухкомнатной секции общежития. Она родила двоих детей, но вот отцовство не было установлено, в свидетельстве о рождении стоял прочерк.

    Когда мужчина остался без работы, будучи осужденным, его гражданская супруга сбежала, оставив малолетних детей. Первое время все было тихо, но в детском саду обратили внимание, что мать не появляется, а потом заинтересовалась и служба опеки.

    В результате, не имея документов об отцовстве, подучетный мог лишиться детей. Его предупредили, что малыши будут переданы в детский дом.

    "Мы не смогли остаться в стороне и постарались помочь с оформлением документов. Это бюрократический вопрос, дети не должны были пострадать", - рассказывает инспектор пробации Оксана Тупицина.

    К осужденному приехала его мама, она поддерживает сына и во всем ему помогает.

    "Я бесконечно благодарен своему отделу пробации, мои дети остались со мной. Мне никто не помог из тех, кого я раньше считал своим, а эти молодые ребята в погонах не оставили меня в беде", - говорит мужчина.

    Ранее сообщалось, что участники волонтерского движения "Творим добро вместе" в Усть-Каменогорске помогли женщине, которая с ребенком трое суток провела на улице. По ее словам, муж-агрессор выгнал ее с дочерью из дома. Благодаря добровольцам были срочно собраны деньги, потому что женщина боялась оставаться в Усть-Каменогорске. Ей купили билет, дали немного денег на дорогу и отправили ее в другой город, где ее уже ждали жилье, поддержка, возможность начать все с чистого листа.

    В Восточно-Казахстанской области осужденная за мошенничество женщина получила второй шанс и дождалась исполнения заветной мечты прямо в зале суда, где ее освободили по амнистии. Теперь она сможет обнять внучек.

