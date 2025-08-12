Участок Толе би перекроют на ночь в Алматы
В Алматы сегодня с 22:00 до 06:00 13 августа будет перекрыт участок улицы Толе би - это связано с ремонтом дороги, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.
"В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Толе би вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 12 августа до 06:00 13 августа движение будет перекрыто на участке от проспекта Назарбаева до улицы Каирбекова", - говорится в сообщении акимата в Telegram-канале.
Отмечается, что на ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Горожан просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, также в Алматы перекрыта часть улицы Пушкина - участок будет преобразован в пешеходную зону и закрыт для движения транспорта на постоянной основе.
Также по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.
Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
Кроме того, по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.
