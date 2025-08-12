jitsu gif
    В Алматы не хватает общежитий: что делать студентам, ответили в Миннауки

    Опубликовано:

    Кровать, стол и стул в комнате
    Общежитие. Иллюстративное фото: Catherine McQueen / Getty Images

    На брифинге в правительстве глава Миннауки и высшего образования прокомментировал ситуацию с общежитиями для студентов в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

    "Во всех регионах Казахстана, кроме Алматы, у нас решена проблема с общежитиями. Весь фокус у нас идет на Алматы. Порядка 10 тысяч койкомест еще дефицит. (…)

    Сейчас у нас введен ситуационный центр, на прошлой неделе открыт официально. Любые студенты любых курсов могут обратиться в этот ситуационный центр, если им университет не предоставляет информацию, либо не хватает общежитий в конкретном университете по Алматы. Мы перенаправляем, ищем резервы в других университетах, договорились о межвузовской координации", - заявил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек.

    Он назвал телефоны, по которым студенты могут обратиться в центр по вопросу общежития:

    • +7 (700) 255-14-43;
    • +7 (700) 950-95-28;
    • +7 (727) 237-01-70.

    "Вот, приехал сейчас студент ночью в три утра: не заселили, не дозвонился или не открыли двери, мы сразу же автоматически отправляем в этот кризисный центр - он может там переночевать и с утра спокойно искать общежитие.

    Нехватку общежитий мы закрываем хостелами. Для этого у нас специальная межвузовская комиссия создана. Все хостелы проверяются перед началом, во время учебного года и по завершению, по выселению. Поэтому для себя такой принцип взяли: ни один студент не должен остаться на улице", - добавил министр.

    По его словам, приоритет в поиске мест в общежитиях будет у первокурсников, поскольку более старшие курсы по статистике начинают работать и сами выселяются из общежитий.

    О нехватке общежитий писали и в прошлом году. Тогда в казахстанских университетах начали задумываться о сокращении количества студентов из-за того, что не всех могут обеспечить местом в общежитиях.

    Также мы писали, что почти 70 тыс. студентов в прошлом году бросили учебу в вузах, так и не получив диплом. Эксперты объяснили причины, которые вынуждают бросить учебу в университете.

    При этом недавно сообщалось, что появился список получивших образовательные гранты в Казахстане. Документ с именами победителей опубликовал глава Миннауки Саясат Нурбек.

    А Центр международных программ опубликовал списки казахстанцев, которые стали обладателями международной стипендии "Болашак" и программы "Научные стажировки".

