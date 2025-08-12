Казахстанец согласился каждый месяц платить деньги бывшей жене

В СКО заключили мировое соглашение между бывшими супругами - мужчина обязался выплачивать бывшей жене 8 МРП каждый месяц до марта 2026 года, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, 24 июля 2025 года местная жительница обратилась в Мамлютский районный суд с иском к бывшему мужу о взыскании алиментов на ее содержание.

Супруги уже расторгли брак в судебном порядке. Место жительства совместного ребенка 2023 года рождения суд определил с матерью.

"В соответствии со статьей 148 Кодекса РК "О браке (супружестве) и семье" право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет бывшая супруга в период беременности и до достижения общим ребенком трехлетнего возраста", - указал суд.

В иске женщина просила суд взыскать алименты в твердой денежной сумме на свое содержание до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Стороны представили суду заявление об утверждении мирового соглашения и рассмотрении вопроса об утверждении соглашения без их участия.

Суд утвердил мировое соглашение по гражданскому делу о взыскании алиментов. По его условиям ответчик согласился выплачивать алименты на содержание бывшей супруги с 24 июля 2025 года по 5 марта 2026 года в размере 8 МРП (31 456 тенге в 2025 году) ежемесячно до 10 числа каждого месяца.

Определение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее в Байконуре мужчина согласился выплачивать жене 15 тыс. тенге в месяц до достижения их ребенком трехлетнего возраста. В своем иске женщина просила о сумме почти в 40 тыс. тенге.

С жителя Мангистауской области взыскали алименты на содержание супруги, которая сидит с двумя детьми. Она потребовала свыше 300 тыс. тенге, но суд назначил более скромную сумму - 58 980 тенге. Решение суда уже вступило в законную силу.

Жителя Шымкента тоже обязали платить алименты не только на двух детей, но и на содержание супруги - почти 40 тыс. тенге ежемесячно. По информации суда, он материально не обеспечил должным образом свою семью.

