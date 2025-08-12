МФО потребовала вернуть 7,5 млн тенге раньше срока, но проиграла суд

Микрофинансовая организация, выдавшая молочному производству кредит на 19 млн тенге, потребовала вернуть часть денег раньше срока, но ей отказали, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2023 году микрофинансовая организация (МФО) предоставила производственному кооперативу 19 млн тенге для приобретения оборудования на открытие цеха по переработке молока и ведения предпринимательской деятельности.

Кредит был выдан до 2028 года под 2,5% годовых. Поручителями выступили шесть граждан, в том числе председатель производственного кооператива.

Спустя некоторое время МФО обратилась в суд с иском о взыскании в солидарном порядке с производственного кооператива и четверых поручителей 7,5 млн тенге, ссылаясь на якобы нецелевое использование кредитных средств.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично и взыскал с ответчиков 2,3 млн тенге.

Туркестанский облсуд, рассмотрев дело по жалобе ответчиков, установил, что условия договора были выполнены надлежащим образом.

"Вместо оборудования, изначально указанного в договоре, были приобретены иные, более эффективные устройства, необходимые для запуска молочного производства", - отметили в суде.

Так, из-за высокой стоимости не были приобретены котлы объемом 1000 и 500 литров для кипячения молока. Вместо них закупили машины для плавления сыра, его замешивания и порционирования.

Как установил суд, оборудование было согласовано с кредитным комитетом и принято МФО, а его покупка отвечала требованиям кредитования и не нарушала условия договора.

"Следовательно, использование заемных средств признано целевым, а обязательства кооператива по договору - исполненными в полном объеме", - уточнили в суде.

На этом основании апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции и отказала МФО в удовлетворении иска. Постановление суда уже вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Жамбылской области стороны примирились в суде по делу о поставке 240 тонн лука. Ответчик обязался передать 213 тонн овоща, а истец отказался от иска.

В Шымкенте медиация помогла урегулировать спор на сумму 144 млн тенге. Госучреждение обязалось выплатить эту сумму в течение 10 дней за цифровые видеокамеры.

В Астане рассмотрели дело по искам ТОО на 84 млн тенге к предпринимателям о нарушении исключительных прав на полезную модель уличного зонта. Суд пришел к выводу, что в удовлетворении иска следует отказать.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.