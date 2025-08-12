jitsu gif
    МФО потребовала вернуть 7,5 млн тенге раньше срока, но проиграла суд

    Опубликовано:

    Пачки денег
    Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

    Микрофинансовая организация, выдавшая молочному производству кредит на 19 млн тенге, потребовала вернуть часть денег раньше срока, но ей отказали, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2023 году микрофинансовая организация (МФО) предоставила производственному кооперативу 19 млн тенге для приобретения оборудования на открытие цеха по переработке молока и ведения предпринимательской деятельности.

    Кредит был выдан до 2028 года под 2,5% годовых. Поручителями выступили шесть граждан, в том числе председатель производственного кооператива.

    Спустя некоторое время МФО обратилась в суд с иском о взыскании в солидарном порядке с производственного кооператива и четверых поручителей 7,5 млн тенге, ссылаясь на якобы нецелевое использование кредитных средств.

    Суд первой инстанции удовлетворил иск частично и взыскал с ответчиков 2,3 млн тенге.

    Туркестанский облсуд, рассмотрев дело по жалобе ответчиков, установил, что условия договора были выполнены надлежащим образом.

    "Вместо оборудования, изначально указанного в договоре, были приобретены иные, более эффективные устройства, необходимые для запуска молочного производства", - отметили в суде.

    Так, из-за высокой стоимости не были приобретены котлы объемом 1000 и 500 литров для кипячения молока. Вместо них закупили машины для плавления сыра, его замешивания и порционирования.

    Как установил суд, оборудование было согласовано с кредитным комитетом и принято МФО, а его покупка отвечала требованиям кредитования и не нарушала условия договора.

    "Следовательно, использование заемных средств признано целевым, а обязательства кооператива по договору - исполненными в полном объеме", - уточнили в суде.

    На этом основании апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции и отказала МФО в удовлетворении иска. Постановление суда уже вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Жамбылской области стороны примирились в суде по делу о поставке 240 тонн лука. Ответчик обязался передать 213 тонн овоща, а истец отказался от иска.

    В Шымкенте медиация помогла урегулировать спор на сумму 144 млн тенге. Госучреждение обязалось выплатить эту сумму в течение 10 дней за цифровые видеокамеры.

    В Астане рассмотрели дело по искам ТОО на 84 млн тенге к предпринимателям о нарушении исключительных прав на полезную модель уличного зонта. Суд пришел к выводу, что в удовлетворении иска следует отказать.

