МФО потребовала вернуть 7,5 млн тенге раньше срока, но проиграла суд
Микрофинансовая организация, выдавшая молочному производству кредит на 19 млн тенге, потребовала вернуть часть денег раньше срока, но ей отказали, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.
Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в 2023 году микрофинансовая организация (МФО) предоставила производственному кооперативу 19 млн тенге для приобретения оборудования на открытие цеха по переработке молока и ведения предпринимательской деятельности.
Кредит был выдан до 2028 года под 2,5% годовых. Поручителями выступили шесть граждан, в том числе председатель производственного кооператива.
Спустя некоторое время МФО обратилась в суд с иском о взыскании в солидарном порядке с производственного кооператива и четверых поручителей 7,5 млн тенге, ссылаясь на якобы нецелевое использование кредитных средств.
Суд первой инстанции удовлетворил иск частично и взыскал с ответчиков 2,3 млн тенге.
Туркестанский облсуд, рассмотрев дело по жалобе ответчиков, установил, что условия договора были выполнены надлежащим образом.
"Вместо оборудования, изначально указанного в договоре, были приобретены иные, более эффективные устройства, необходимые для запуска молочного производства", - отметили в суде.
Так, из-за высокой стоимости не были приобретены котлы объемом 1000 и 500 литров для кипячения молока. Вместо них закупили машины для плавления сыра, его замешивания и порционирования.
Как установил суд, оборудование было согласовано с кредитным комитетом и принято МФО, а его покупка отвечала требованиям кредитования и не нарушала условия договора.
"Следовательно, использование заемных средств признано целевым, а обязательства кооператива по договору - исполненными в полном объеме", - уточнили в суде.
На этом основании апелляционная коллегия отменила решение суда первой инстанции и отказала МФО в удовлетворении иска. Постановление суда уже вступило в законную силу.
