"Не дошли до вершины": двух туристок искали ночью на пике Фурманова в Алматы (видео)
Опубликовано:
В горах Заилийского Алатау заблудились туристки, одна из них повредила ногу. Операция по поиску и спасению девушек проходила в ночное время, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
В Telegram-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям сообщили, что две девушки поднимались на пик Фурманова. Однако не смогли дойти до вершины и решили вернуться. По пути назад сбились с пути. За помощью обратились в ДЧС Алматы, местоположение сообщить не смогли.
После того, как поступило сообщение, с контрольно-спасательного поста "МузТау" выехала группа спасателей в составе пяти человек. Они прибыли в район Медеу, поднялись по ущелью Кимасар и далее продолжили движение в направлении пика Фурманова.
"В ходе поиска туристки были обнаружены, у одной из них был зафиксирован ушиб ноги. Спасатели оказали первую доврачебную помощь, от вызова бригады скорой помощь пострадавшие отказались", - отметили в МЧС.
Спасатели сопроводили пострадавших до Медеу, где их ожидали родители.
Ранее в МЧС уже напоминали правила безопасности в горах:
- не ходите в горы в одиночку;
- не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;
- основную часть похода выполняйте до обеда;
- не выходите на маршрут при объявлении лавинной или селе опасности;
- прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб;
- обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город.
Добавим, недавно в Алматы подросток без разрешения ушел в горы, чтобы подняться на пик Титова, отстал от группы, упал и получил травму. Его и остальных несовершеннолетних спустили спасатели.
До этого на поляне Терра женщина сломала ногу и не могла передвигаться самостоятельно. Спасатели провели эвакуацию в сложных условиях.
И мужчину с травмой спустили с гор в Алматы - турист повредил ногу и не мог самостоятельно вернуться назад.
Другие случаи в июле, к сожалению, закончились трагически. В конце месяца горах Алматы потерялся 20-летний парень, ушедший на пик Молодежного, его поисками занимались сотрудники ДЧС и волонтеры. Позже стало известно о его гибели.
Также в ДЧС Алматы сообщали о поисках 18-летнего парня, который пропал 2 июля. Информация о пропаже парня поступила в ДЧС 6 июля. Позже пропавшего нашли мертвым без внешних признаков насильственной смерти.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2274240-ne-doshli-do-vershiny-dvuh-turistok-iskali-nochyu-na-pike-furmanova-v-almaty/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах