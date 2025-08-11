"С переменчивым настроением": дорожные знаки у здания МИД удивили астанчан

Установленные у здания министерства иностранных дел в Астане дорожные знаки удивили горожан. В акимате района "Есиль" объяснили, почему решили таким образом установить их, передает NUR.KZ.

Фотография со знаками "Велосипедная дорожка или велосипедная полоса движения", а также "Конец велосипедной дорожки или велосипедной полосы движения", которые дважды расположены друг за другом появилась в Telegram-канале Astanovka_98.

"У здания МИДа в Астане установили "биполярные" знаки с переменчивым настроением", - написал автор.

Пользователи в комментариях рассказали, что тоже удивились такому расположению дорожных знаков.

"Два метра на велике едешь, два идешь и так по кругу", "Зачем так намудрили, поставили бы один знак перед шлагбаумами, и после них один", "Едешь - спешился - едешь - спешился", - писали они.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе акимата района "Есиль" рассказали об установке этих знаков.

"На данном участке имеются выезды и въезды автотранспорта через шлагбаум. Дорожные знаки установлены по согласованию с Управлением административной полиции, в целях обеспечения безопасности. В соответствии с пунктом 5.5.9 Национального стандарта СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения" велосипедная дорожка должна быть обозначена дорожным знаком 4.5. Знак 4.5 должен повторяться после каждого пересечения велосипедной дорожки с дорогой, то есть после каждого выезда", - пояснили в ведомстве.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.