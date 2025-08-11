"Настоящее чудо": девочка весом больше 6 кг родилась в Усть-Каменогорске

Девочка весом больше 6 кг родилась в Усть-Каменогорске, рассказали в Центре матери и ребенка. Медики отметили, что это очень редкое явление, передает NUR.KZ.

"В Центре Матери и Ребенка произошло настоящее чудо - на свет появилась девочка весом 6045 килограммов! Это редкое и значимое событие, которое стало настоящей радостью не только для счастливых родителей, но и для всей медицинской команды", - сообщили в медучреждении.

Подчеркивается, что операция прошла успешно - команда врачей сработала слаженно.

Специалисты подчеркнули, что дети с таким весом рождаются крайне редко - по статистике, лишь один из нескольких тысяч новорожденных достигает отметки в 6 кг.

Такие малыши требуют особого наблюдения и подхода, особенно в первые часы жизни, отметили сотрудники Центра.

