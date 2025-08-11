На две ночи ограничат движение на оживленной развязке в Алматы
В Алматы на время ограничат движение на участках транспортной развязки Жарокова - Аль-Фараби. Там запланирован ремонт дорог, передает NUR.KZ со ссылкой на AlmatyJoly.
В сообщении говорится, что средний ремонт коснется нескольких участков транспортной развязки на пересечении улицы Жарокова и проспекта Аль-Фараби.
Он пройдет в два этапа, на каждом из которых запланировано перекрытие участков:
- первый этап - с 22:00 11 августа до 06:00 12 августа движение ограничат на участке от улицы Исиналиева до юго-восточного съезда транспортной развязки. Также будет перекрыт северо-восточный съезд развязки.
- второй этап - с 22:00 12 августа до 06:00 13 августа движение будет перекрыто по северо-западному и юго-западному съездам транспортной развязки.
Сообщается, что на ремонтируемых участках будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
Жителей и гостей города просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, также в Алматы перекрыта часть улицы Пушкина - участок будет преобразован в пешеходную зону и закрыт для движения транспорта на постоянной основе.
Также по 15 августа по одной полосе проспекта Абая будет временно ограничено движение транспорта в связи с работами на инженерных сетях.
Еще в Бостандыкском районе Алматы до 25 августа ограничат движение на участке улицы Маркова, причина - ремонт 52-летней теплотрассы.
Кроме того, по 31 августа 2025 года движение автотранспорта будет ограничено по западной стороне улицы Лавренева.
