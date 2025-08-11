"Галстук раздора" в Атырау: родителей возмутило нововведение
В ряде школ Атырау было предложено ввести обязательное ношение специального галстука для учеников. Однако эта новация вызвала недовольство у некоторых родителей, передает "Ак Жайык".
Например, в школе №42 имени Нурлана Балгымбаева ученикам планируют заказать галстуки с логотипом школы. Стоимость одного галстука составляет 2 200 тенге.
"В школе учатся много детей. Если собрать по 2 200 тенге с каждого, это будет большая сумма. Не купить - ребенок расстроится, не хотим, чтобы он чувствовал себя ущемленным. Купить - не все могут позволить. Почему не сделать дешевле?" - написал один из родителей в Telegram-канале акимата.
На этот вопрос тут же ответила директор школы №42 Айнамкөз Бисенгалиева. По ее словам, ношение галстука - необязательное, а рекомендуемое.
"В качестве дополнительного элемента к школьной форме предложено ввести галстук. Это элемент, придающий опрятный внешний вид ученикам, особенно на мероприятиях и конкурсах. Также это помогает повысить имидж школы. Такое предложение направлено на формирование у учеников уважения к своей школе и чувства гордости за такую историческую личность, как Нурлан Балгымбаев. Но мы никого не заставляем покупать, все решается коллективно в классах, по договоренности", - ответила директор.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2274024-galstuk-razdora-v-atyrau-roditeley-vozmutilo-novovvedenie/
