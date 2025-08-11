"Галстук раздора" в Атырау: родителей возмутило нововведение

В ряде школ Атырау было предложено ввести обязательное ношение специального галстука для учеников. Однако эта новация вызвала недовольство у некоторых родителей, передает "Ак Жайык".

Например, в школе №42 имени Нурлана Балгымбаева ученикам планируют заказать галстуки с логотипом школы. Стоимость одного галстука составляет 2 200 тенге.

"В школе учатся много детей. Если собрать по 2 200 тенге с каждого, это будет большая сумма. Не купить - ребенок расстроится, не хотим, чтобы он чувствовал себя ущемленным. Купить - не все могут позволить. Почему не сделать дешевле?" - написал один из родителей в Telegram-канале акимата.

На этот вопрос тут же ответила директор школы №42 Айнамкөз Бисенгалиева. По ее словам, ношение галстука - необязательное, а рекомендуемое.

"В качестве дополнительного элемента к школьной форме предложено ввести галстук. Это элемент, придающий опрятный внешний вид ученикам, особенно на мероприятиях и конкурсах. Также это помогает повысить имидж школы. Такое предложение направлено на формирование у учеников уважения к своей школе и чувства гордости за такую историческую личность, как Нурлан Балгымбаев. Но мы никого не заставляем покупать, все решается коллективно в классах, по договоренности", - ответила директор.

Ранее стало известно, кто из казахстанцев может получить матпомощь для подготовки ребенка к школе. На деньги могут рассчитывать более 500 тысяч детей из социально уязвимых семей. Минимальный размер помощи - 46 228 тенге на одного ребенка.

В ВКО оказали помощь школьникам из одной многодетной семьи, где из-за нехватки одежды дети опаздывали на уроки и пропускали занятия. Им купили школьную форму и канцелярские товары, а главное - взяли семью под постоянное наблюдение и сопровождение.

