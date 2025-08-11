jitsu gif
    Мужчина застраховал свою жизнь на 100 тыс. долларов и получил деньги в Костанае

    Опубликовано:

    Пачки долларов
    Мужчина с пачками долларов. Иллюстративное фото: Alexandr Lebedko / Getty Images

    Мужчине, застраховавшему жизнь на 100 тыс. долларов, выплатили неполную сумму из-за налога, но он добился изменения решения, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

    Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, иск о признании действий страховой компании незаконными был направлен в Костанайский городской суд.

    Из материалов дела следует, что в марте 2023 года между мужчиной и страховой компанией был заключен договор накопительного страхования жизни со сроком действия полтора года и суммой страховой премии в 100 тыс. долларов США.

    В феврале 2025 года ответчик осуществил страховую выплату мужчине в размере 86 050 долларов США. Был удержан индивидуальный подоходный налог из всей суммы 100 553,41 долларов США.

    Мужчина не согласился с удержанием индивидуального подоходного налога в размере 15% от страховой суммы. Он обратился в суд за защитой своих прав и законных интересов.

    В ходе судебного разбирательства установлено, что в соответствии с Налоговым кодексом РК доходом нерезидента признается доход в виде вознаграждений, за исключением вознаграждений по долговым ценным бумагам.

    "Страховая премия по страховому полису не может рассматриваться как вознаграждение в виде выплаты, связанной с договором накопительного страхования, т.к. она относится к затратной части истца, а не к доходной", - пояснили в суде.

    Таким образом, исходя из вышеприведенных норм и обстоятельств дела, страховая компания удержала налог из всей суммы страхования, тогда как необходимо было удержать от дохода, который составил 553,41 долларов США.

    На основании изложенного суд иск удовлетворил, признав действия страховой компании по удержанию индивидуального подоходного налога в размере 15% от страховой суммы незаконными.

    Решение суда пока не вступило в законную силу.

    Ранее стало известно, что в Восточном Казахстане женщина попала в ДТП на взятом в кредит авто. В итоге сумма полученных ею выплат превысила стоимость машины. Суд постановил взыскать с женщины сумму излишне полученной выплаты - более 400 тыс. тенге.

    Программы по страхованию жизни остаются не сильно популярными в Казахстане. При этом они способны обеспечить защиту не только здоровья, но и денег граждан. Мы рассказывали об особенностях накопительного страхования жизни, которые могут оказаться выгодными для казахстанцев.

