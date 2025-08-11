jitsu gif
    15 детей потерялись в 20-тысячной толпе в одном из регионов Казахстана

    Опубликовано:

    Концерт к 180-летию Абая
    Концерт в области Абай. Кадр из видео: instagram.com/abai_department_police

    В области Абай на концерт в честь 180-летия великого поэта и мыслителя Абая Кунанбаева собрались 20 тыс. зрителей. Не обошлось и без потери маленьких детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

    Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в селе Карауыл, где проходил праздничный концерт, посвященный 180-летию Абая, собрались свыше 20 тысяч жителей и гостей региона, в том числе иностранные туристы.

    В условиях массового скопления людей сотрудников полиции перевели на усиленный режим несения службы.

    Особое внимание уделялось безопасности несовершеннолетних. Только за один вечер зафиксировали более 15 случаев потери маленьких детей. Всех их оперативно разыскали и вернули родителям.

    Для ускорения поиска сотрудники полиции выходили в прямой эфир с места проведения мероприятия. Изображения детей транслировались на большой экран концертной сцены, что позволило родителям быстро найти их.

    "Работа в усиленном режиме продолжается. Батальон патрульной полиции осуществляет контроль за ситуацией на подъездных путях к месту торжества, предотвращая бесконтрольное движение автотранспорта и исключая риски наезда на пешеходов", - отметил заместитель начальника ДП области Абай Ернар Базаров.

    В начале августа в Астане состоялся концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес. Во время мероприятия в полицию поступили несколько обращений по поводу пропавших детей. Всех их быстро отыскали.

    В июле 59 детей потерялись на концерте в Темиртау во время масштабного празднования Дня металлурга. Воссоединиться с родителями им помогли полицейские. Всего торжество собрало свыше 35 тысяч человек из разных уголков региона.

