Движение ограничили на два месяца на одной из дороге в ВКО

В Восточно-Казахстанской области на участке автодороги "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи" ввели ограничения, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Ограничения введены с 20 августа по 30 октября на участке с 437 по 450 километр для всех видов транспортных средств.

Как пояснили в нацкомпании, ограничения нужны для проведения среднего ремонта на 13-километровом горном отрезке с гравийным покрытием и шириной проезжей части около 5 метров.

"Особенности рельефа — скальные массивы с одной стороны и крутой обрыв с другой — исключают возможность организации объездных маршрутов или реверсивного движения", - пояснили в "КазАвтоЖоле".

В рамках ремонтных работ предусмотрено:

устройство кюветов и глубоких дренажей;

установка 17 железобетонных труб и 3 водопропускных лотков;

расширение дорожного полотна с применением гидромолота на сложных участках.

Ограничение движения вводится в целях обеспечения безопасности, так как во время работ возможен сход камней и разлет осколков, добавили в компании.

Как пишет портал YK-news.kz, в этом году в ВКО на ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры из всех источников финансирования предусмотрено около 83 миллиардов тенге. В эксплуатацию в 2025 году введут 856 километров дорог.

Большая часть средств — 60,3 миллиарда тенге — предназначена для ремонта дорог республиканского значения: планируется ввести в эксплуатацию 572 километра.

На реконструкцию 28 километров Осиновского перевала (Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи, 56 – 72, 72 – 88 километры) предусмотрено 11 миллиардов тенге. В настоящее время уже построена объездная дорога и началось возведение моста через реку Пихтовка. Полностью завершить работы на данном участке должны в декабре 2025 года.

