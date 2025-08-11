jitsu gif
    Движение ограничили на два месяца на одной из дороге в ВКО

    Опубликовано:

    Рабочие выполняют ремонт дороги
    Ремонт дороги. Иллюстративное фото: alexandrumagurean/Getty Images

    В Восточно-Казахстанской области на участке автодороги "Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи" ввели ограничения, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

    Ограничения введены с 20 августа по 30 октября на участке с 437 по 450 километр для всех видов транспортных средств.

    Как пояснили в нацкомпании, ограничения нужны для проведения среднего ремонта на 13-километровом горном отрезке с гравийным покрытием и шириной проезжей части около 5 метров.

    "Особенности рельефа — скальные массивы с одной стороны и крутой обрыв с другой — исключают возможность организации объездных маршрутов или реверсивного движения", - пояснили в "КазАвтоЖоле".

    В рамках ремонтных работ предусмотрено:

    • устройство кюветов и глубоких дренажей;
    • установка 17 железобетонных труб и 3 водопропускных лотков;
    • расширение дорожного полотна с применением гидромолота на сложных участках.

    Ограничение движения вводится в целях обеспечения безопасности, так как во время работ возможен сход камней и разлет осколков, добавили в компании.

    Как пишет портал YK-news.kz, в этом году в ВКО на ремонт дорожно-транспортной инфраструктуры из всех источников финансирования предусмотрено около 83 миллиардов тенге. В эксплуатацию в 2025 году введут 856 километров дорог.

    Большая часть средств — 60,3 миллиарда тенге — предназначена для ремонта дорог республиканского значения: планируется ввести в эксплуатацию 572 километра.

    На реконструкцию 28 километров Осиновского перевала (Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи, 56 – 72, 72 – 88 километры) предусмотрено 11 миллиардов тенге. В настоящее время уже построена объездная дорога и началось возведение моста через реку Пихтовка. Полностью завершить работы на данном участке должны в декабре 2025 года.

