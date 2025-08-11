Пропавшие дети и спасение утопающих: пять инцидентов произошли за день на Капчагайском водохранилище
Сразу пять инцидентов с отдыхающими произошли на пляже Капчагайского водохранилища - спасателям пришлось вытаскивать утопающих из воды и искать пропавших детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Все инциденты произошли вчера, 10 августа.
Сначала сотрудникам МЧС пришлось оперативно спасать четверых человек на надувной доске, которых из-за сильных волн унесло далеко от берега. Все были благополучно доставлены на сушу.
Еще 4 отдельных эпизода были связаны с пропажей детей, в результате недосмотра отдыхающих взрослых. Так были найдены 4 ребенка 2022-2017годов рождения, которые были благополучно переданы родителям.
Во всех случаях медицинская помощь не потребовалась, добавили в ведомстве.
Ранее в МЧС напомнили о мерах безопасности на воде:
- не оставляйте детей без присмотра вблизи водоемов;
- не купайтесь в незнакомых и необорудованных для купания местах;
- не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения;
- не заплывайте за буйки, обозначающие границы заплыва;
- не подплывайте к плавательным средствам;
- не опускайтесь в воду на предметах, не предназначенных для плавания;
- не прыгайте в воду в не приспособленных для этих целей местах.
"Соблюдение данных простых правил позволит сохранить жизнь и здоровье!" - отметили в МЧС.
