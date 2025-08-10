Гибель собаки в зоне отдыха в Алматы: казахстанцы требуют наказать виновных

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Гибель собаки в зоне отдыха в Алматы: казахстанцы требуют наказать виновных

    Опубликовано:

    Собака играет в траве с мячом
    Собака играет с мячом. Фото: Pexels

    В Сети распространяется информация, что в одной из зон отдыха в Алматы нашли, предположительно, труп собаки, повешанной за дерево. Неравнодушные граждане требуют наказать виновных, передает NUR.KZ.

    Фонд защиты животных Kare.kz опубликовал в Instagram-аккаунте фото произошедшего и выступил с требованием наказать виновных за жестокое обращение с собакой. В посте отмечается, что вся информация изложена со слов очевидцев и из открытых источников. ⠀ "Согласно рассказу людей, отдыхавших на территории базы отдыха и опубликовавших свои свидетельства в соцсетях, во время прогулки с детьми они наткнулись на повешенную собаку. ⠀ По словам очевидцев, животное, возможно, долго находилось без пищи и воды и могло страдать перед смертью. Они утверждают, что обратились к охране с просьбой вызвать полицию, но получили отказ и просьбу "не афишировать" случившееся. ⠀ В этих же публикациях высказывается предположение, что причиной жестокого обращения могла стать реакция на жалобы посетителей", - отмечается в посте фонда.

    Фонд защиты требует уполномоченные органы обратить внимание на инцидент и привлечь виновных к ответственности в рамках закона.

    Внимание: фото содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

    В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту Управлением полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело.

    "Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Действиям администрации заведения будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствие с законодательством", - заверили в ведомстве.

    Недавно жительница Алматы засняла на видео, как на спортплощадке мужчина привязал пса за передние лапы и шею к турнику и ушел тренироваться. Пост прокомментировали в полиции.

    В конце июня 68-летнего мужчину задержали полицейские в Темиртау и завели уголовное дело после распространившегося в Сети видео с истязаниями щенка.

    Отметим, ранее неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. Так, в начале октября массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 туш нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта.

    В августе в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.

    В Петропавловске над собакой издевались дети, взорвав в ухе животного петарду. Животное неравнодушные волонтеры доставили к специалистам, оттуда отправили в Екатеринбург.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.