Гибель собаки в зоне отдыха в Алматы: казахстанцы требуют наказать виновных

В Сети распространяется информация, что в одной из зон отдыха в Алматы нашли, предположительно, труп собаки, повешанной за дерево. Неравнодушные граждане требуют наказать виновных, передает NUR.KZ.

Фонд защиты животных Kare.kz опубликовал в Instagram-аккаунте фото произошедшего и выступил с требованием наказать виновных за жестокое обращение с собакой. В посте отмечается, что вся информация изложена со слов очевидцев и из открытых источников. ⠀ "Согласно рассказу людей, отдыхавших на территории базы отдыха и опубликовавших свои свидетельства в соцсетях, во время прогулки с детьми они наткнулись на повешенную собаку. ⠀ По словам очевидцев, животное, возможно, долго находилось без пищи и воды и могло страдать перед смертью. Они утверждают, что обратились к охране с просьбой вызвать полицию, но получили отказ и просьбу "не афишировать" случившееся. ⠀ В этих же публикациях высказывается предположение, что причиной жестокого обращения могла стать реакция на жалобы посетителей", - отмечается в посте фонда.

Фонд защиты требует уполномоченные органы обратить внимание на инцидент и привлечь виновных к ответственности в рамках закона.

Внимание: фото содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

В Департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту Управлением полиции Жетысуского района возбуждено уголовное дело.

"Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Действиям администрации заведения будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствие с законодательством", - заверили в ведомстве.

Недавно жительница Алматы засняла на видео, как на спортплощадке мужчина привязал пса за передние лапы и шею к турнику и ушел тренироваться. Пост прокомментировали в полиции.

В конце июня 68-летнего мужчину задержали полицейские в Темиртау и завели уголовное дело после распространившегося в Сети видео с истязаниями щенка.

Отметим, ранее неоднократно сообщалось о фактах жестокого обращения казахстанцев с собаками. Так, в начале октября массовое отравление собак произошло в Костанае - более 10 туш нашли волонтеры, когда приехали кормить четвероногих из приюта.

В августе в жестоком избиении бродячих животных обвинили волонтеры работников центра отлова в Шымкенте. Один из таких инцидентов они сняли на видео.

В Петропавловске над собакой издевались дети, взорвав в ухе животного петарду. Животное неравнодушные волонтеры доставили к специалистам, оттуда отправили в Екатеринбург.

