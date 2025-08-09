jitsu gif
    Полка рухнула в вагоне с людьми в одном из казахстанских поездов

    Опубликовано:

    Купейный вагон
    Поезд. Иллюстративное фото: Yury Karamanenko / Getty Images

    В поезде №110 по направлению Актобе-Мангистау в одном из вагонов во время движения упала верхняя полка. Женщина утверждает, что рухнула она прямо на ее ребенка, передает Lada.kz.

    Как сообщает издание, информация об инциденте появилась в Instagram-паблике aqtobe_sergek. О случившемся рассказала мама девочки, которая спала на нижней полке во время того, как рухнула верхняя.

    "Слава богу, никто не лежал сверху, иначе последствия могли бы быть трагическими. Еле успела подхватить полку, иначе не знаю, что было бы. Всю дорогу сидели в страхе, что упадет и вторая", - рассказала женщина.

    Сообщается, что данный вагон принадлежит частному перевозчику ТОО "Otpan Logistic", и работает под кураторством Министерства транспорта РК.

    В компании корреспонденту издания пояснили, что оборвалась цепь с одной стороны, из-за чего полка частично отвалилась.

    "На человека она не упала, ситуацию устранили на месте, а позднее установили новую полку", - заверили в ТОО "Otpan Logistic".

    Напомним, недавно на железнодорожном перегоне Карабулак-Тентек машинист поезда совершил наезд на человека. В АО "НК "КТЖ" заявили, что "наезд предотвратить было невозможно".

    А в апреле в Сети появилась информация, что в поезде Кызылорда - Астана пассажирка родила ребенка в туалете, а после выбросила его из окна. Инцидент прокомментировали в ДП на транспорте.

    Недавно стало известно, что суд признал женщину невменяемой в момент совершения общественного опасного деяния. Ей назначено принудительное лечение в специализированном медицинском учреждении.

