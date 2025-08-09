Полка рухнула в вагоне с людьми в одном из казахстанских поездов

В поезде №110 по направлению Актобе-Мангистау в одном из вагонов во время движения упала верхняя полка. Женщина утверждает, что рухнула она прямо на ее ребенка, передает Lada.kz.

Как сообщает издание, информация об инциденте появилась в Instagram-паблике aqtobe_sergek. О случившемся рассказала мама девочки, которая спала на нижней полке во время того, как рухнула верхняя.

"Слава богу, никто не лежал сверху, иначе последствия могли бы быть трагическими. Еле успела подхватить полку, иначе не знаю, что было бы. Всю дорогу сидели в страхе, что упадет и вторая", - рассказала женщина.

Сообщается, что данный вагон принадлежит частному перевозчику ТОО "Otpan Logistic", и работает под кураторством Министерства транспорта РК.

В компании корреспонденту издания пояснили, что оборвалась цепь с одной стороны, из-за чего полка частично отвалилась.

"На человека она не упала, ситуацию устранили на месте, а позднее установили новую полку", - заверили в ТОО "Otpan Logistic".

