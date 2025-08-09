jitsu gif
    "Хлынула по всем направлениям": вода из озера затопила пять улиц в Таразе (видео)

    Опубликовано:

    Затопленные улицы в Таразе
    Тараз. Скриншот из видео: КТК

    В Таразе случился внезапный потоп - неизвестные открыли шлюзы у городского озера. Местная полиция ищет виновников, передает сайт телеканала КТК.

    По информации телеканала, первыми о потопе сообщили жители частного сектора. Они заметили, что вода из их арыков стала интенсивно разливаться. Людям пришлось экстренно хвататься за лопаты, тазы и ковши, чтобы хоть как-то спасти свои дома. Затем потоки быстро захватили сразу пять улиц города.

    По словам людей, первыми к месту событий приехали аким Тараза и его помощники. Правда спасению имущества это не особо помогло.

    "Акимат, замакима приехал, техники нет, три часа сам боролся: бордюрки, оградки, все полностью сам вот эти устанавливал. Залпом резко пришло и затопило полностью. Волной пошло вот это все, мы не могли ничего сделать", - рассказал один из местных жителей.

    В какой-то момент вода уже поднялась выше 10 сантиметров. Подтопленными оказались территории около 30 частных домов, детского сада, нескольких магазинов и форелевого хозяйства, откуда по арыкам уплыла часть пресноводных.

    Позже стало известно, коллапс случился из-за открытия шлюзов у городского озера Зербулак. Теперь чиновники выясняют подробности и подсчитывают ущерб.

    "Произошло затопление придомовых территорий 30 частных домов, также зафиксировано попадание воды в два подвальных помещения. В жилые дома вода не проникла. Поток был оперативно остановлен путем закрытия шлюзов. По решению акима города Тараза создана специальная комиссия. Ведется обследование пострадавших участков, по итогам которого будут приняты конкретные меры", - рассказал заместитель акима Тараза Нурсултан Исабеков.

    Сам арендатор озера заявил, вода из водоема пошла неожиданно. Впрочем, делом занялась полиция, которая должна установить виновника.

    Источник: КТК

    Напомним, в июне в Атырау за два часа выпала полуторамесячная норма осадков. После дождя горожане жаловались на подтопленные подвалы и дворы в жилых домах. В ликвидации последствий было задействовано около 20 единиц техники.

    До этого в Астане горожане пожаловались на затопленный двор заброшенного при строительстве ЖК, где скопившаяся внутри вода поднялась уже до уровня второго этажа. Позже министр промышленности и строительства прокомментировал ситуацию.

    Также после майского сильного дождя в столице пользователи соцсетей делились видео, на которых запечатлены последствия, отмечая, что на некоторых улицах "воды по колено".

