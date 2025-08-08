Сразу несколько улиц перекроют в Астане в воскресенье

В Астане утром 10 августа ряд улиц перекроют в связи с проведением благотворительного мероприятия, передает NUR.KZ со ссылкой на акимата столицы.

На официальном сайте акимата Астаны сообщили, что в воскресенье состоится благотворительный забег по улицам города. Поэтому планируется временное ограничение движения транспорта на нескольких участках:

с 7:00 до 8:05 будет частично перекрыта улица Туркестан (в направлении до Abu Dhabi Plaza, одна полоса движения);

с 7:10 до 9:15 - улица Акмешит (до финишной зоны, одна полоса);

с 7:00 до 7:40 - проспект Улы-Дала.

Водителям рекомендуется заранее планировать маршруты движения и учитывать возможные задержки.

Напомним, в Астане с 6 по 15 августа будет частично перекрыто движение на участке улицы Ч. Айтматова - от улицы Сыганак до шоссе Коргалжын. Также до 16 августа перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала.

Также в столице проводятся работы по устройству дополнительной полосы проезжей части, путем демонтажа разделительного островка по оси дороги Коргалжынского шоссе. В связи с этим, по 20 августа будет ограничено движение на подходах к перекресткам Коргалжынское шоссе/Айтматова и Коргалжынское шоссе/Айтматова/Е 430 с обоих сторон.

Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Кроме того, по 1 сентября полностью закрыли движение на пересечении улиц Толе би и Орынбор. Для автовладельцев организовали объезд.

Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.

