Астанчане накрыли дастархан во дворе ЖК, празднуя благоустройство территории (фото)

В Сети появились фото из Астаны, где жители одного из ЖК отпраздновали проведенную модернизацию двора, накрыв дастархан прямо на облагороженной территории, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале Astanovka98. Авторы написали, что в ЖК "Эгалите" в столичном районе Байконыр жильцы отпраздновали благоустройство двора: устроили застолье, позвали апашек и провели концерт.

Сообщается, что там сделали новый асфальт, поменяли брусчатку и покрытие на детских и спортплощадках. А еще появились тренажеры и оформленные палисадники.

Напомним, весной мы писали о том, как астанчане отстояли сквер и добились отмены строительства жилых домов - сообщалось, что после публичных слушаний и встреч с жильцами не будут отдавать территорию в микрорайоне Алматы под жилую застройку, как планировалось, а оставят сквер.

В мае другие горожане в Астане пожаловались на затопленный двор заброшенного при строительстве ЖК, где скопившаяся внутри вода поднялась уже до уровня второго этажа.

А в Алматы донеры, мороженое и крысы стали причиной ссоры между жителями ЖК и ОСИ - как заявили жильцы высотки, киоски с фастфудом, мороженым и напитками занимают их парковочные места. Причем никто из собственников на установку разрешения не давал.

