Обладателей стипендии "Болашак" выбрали в Казахстане: в списке 217 человек

217 человек стали обладателями стипендии "Болашак", передает NUR.KZ со ссылкой на Центр международных программ. Также 68 ученых пройдут научные стажировки.

В Telegram-канале Центра сообщается, что накануне состоялось очередное заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, на котором были присуждены стипендии по программам "Болашак" и "Научные стажировки".

"В скором времени на официальном сайте и страницах АО "Центр международных программ" будут опубликованы имена 217 новых стипендиатов "Болашак" и 68 ученым, которым присуждены научные стажировки.

Они пройдут обучение и научные стажировки в ведущих мировых вузах и центрах, таких как MIT, Harvard, Imperial College London, UCL,Humboldt -Universitat zu Berlin и др.", - сказано в сообщении.

Как сообщается на сайте Центра международных программ, стипендия "Болашак" была учреждена 5 ноября 1993 года. Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики Казахстана. Программа включает в себя прохождение как академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Бурабае высказался о перекосах в части поддержки казахстанских ученых.

"Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом. Но поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке, учиться за рубеж. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе "Болашак" учиться. Какой "Болашак" в 78 лет?

Все превращается в какое-то непонятное занятие. Хорошая инициатива вроде была - обучать ученых, организовывать стажировки за рубежом. Ну, и что?" - заявил Касым-Жомарт Токаев.

До этого министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге правительства высказался об изменениях в отборе кандидатов для участия в программе "Болашак". Министр сообщил, что в прошлом звучала критика, что научную стажировку превратили в академический туризм. Он заверил, что в прошлом году были внесены все необходимые изменения для минимизации таких злоупотреблений.

А в январе в Миннауки подчеркивали, что в Казахстане были утверждены новые правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак". Отмечалось, что правила были ужесточены.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.