Подростки катались на заднем бампере автобуса: жители Астаны окажутся в суде из-за своих детей

В Астане установили личность подростков, которые катались на заднем бампере пассажирского автобуса. Дело передано в суд, передает NUR.KZ со ссылкой на Департамент полиции столицы.

Как рассказали в ДП, по факту опасного поведения детей на проезжей части установлены двое несовершеннолетних, им 14 и 11 лет.

"В отношении их родителей составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обеспечению безопасности несовершеннолетних. Материалы переданы в суд для рассмотрения", - сообщили в ДП.

В ДП напомнили, что подобные действия крайне опасны и могут привести к трагическим последствиям. Также полиция обратилась к родителям с просьбой усилить контроль за досугом и поведением детей.

Напомним, на прошлой неделе в Астане подростков, которые решили нестандартным способом прокатиться на городском автобусе, сняли на видео. Полиция обещала установить их личность.

До этого жительница Астаны пожаловалась в соцсетях на то, что ее дочь с аутизмом обидели в автобусе. На ситуацию отреагировали в полиции и в Министерстве просвещения.

В июне в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. На следующий день после ДТП стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги.

