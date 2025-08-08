jitsu gif
    Конфликт с подполковником полиции сняли на видео в Актау

    Опубликовано:

    Сотрудница полиции
    Сотрудница полиции. Кадр из видео: lada.kz

    Жительница Актау выложила в соцсетях видео с подполковником полиции и пожаловалась на нее. В правоохранительных органах отреагировали на кадры, передает Lada.kz.

    Как пишет издание, на кадрах видно, как горожанка, находясь в здании управления административной полиции в Актау, требует от сотрудницы полиции показать служебное удостоверение. Та в свою очередь отказалась предъявлять документ, но назвала свое имя и звание.

    "Сегодня в Актау я столкнулась с вопиющим примером хамства и пренебрежения? На мою жалобу она не просто не отреагировала, а отказалась даже представиться. Цитата: «Пишите, жалуйтесь, куда хотите».

    Это что вообще за подход? Это нормально, когда государственный служащий, который должен быть лицом закона, ведет себя как базарная торговка, которой все равно? Где этический кодекс сотрудников органов? Или он теперь только на бумаге?" - написала автор в социальной сети. 

    В пресс-службе департамента полиции Мангистау пояснили, что со стороны сотрудницы полиции не было никаких нарушений.

    Как сообщили в полиции, в соответствии с законом "Об органах внутренних дел Республики Казахстан" сотрудник обязан предъявлять служебное удостоверение в случаях, когда обращается к гражданам: например, при посещении квартиры, на улице или при остановке автомобиля.

    "В данном случае сотрудница полиции находилась на своем рабочем месте – в служебном кабинете, поэтому необходимости предъявлять удостоверение или подтверждать свою принадлежность к правоохранительным органам не было. Она назвала свое звание и фамилию", - сообщили в полиции.

