Из стиральной машины достали ребенка спасатели в Атырауской области

В Атырауской области, в Курмангазинском районе, 2-летний ребенок во время игры застрял в ручной стиральной машине - на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Атырауской области, в Курмангазинском районе, 2-летний ребенок во время игры застрял в ручной стиральной машине.

Мама не смогла самостоятельно освободить малыша и обратилась за помощью. Спасатели оперативно прибыли на место, успокоили ребенка и успешно достали его из центрифуги. Мальчуган не пострадал.

"Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра. Предотвратите несчастные случаи!" - обращаются спасатели к казахстанцам.

Напомним, также в Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе.

До этого в области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.

В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.

В Астане 10-летняя девочка случайно засунула руку в тестораскаточную машинку и не смогла достать. Родители обратились за помощью к спасателям.

А прошлой осенью на необычный вызов выезжали спасатели в Шымкенте - помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.