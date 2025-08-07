Из стиральной машины достали ребенка спасатели в Атырауской области
В Атырауской области, в Курмангазинском районе, 2-летний ребенок во время игры застрял в ручной стиральной машине - на помощь пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, в Атырауской области, в Курмангазинском районе, 2-летний ребенок во время игры застрял в ручной стиральной машине.
Мама не смогла самостоятельно освободить малыша и обратилась за помощью. Спасатели оперативно прибыли на место, успокоили ребенка и успешно достали его из центрифуги. Мальчуган не пострадал.
"Уважаемые родители! Не оставляйте детей без присмотра. Предотвратите несчастные случаи!" - обращаются спасатели к казахстанцам.
Напомним, также в Кызылорде спасатели вызволили из ловушки трехлетнего малыша, чья голова застряла в железном заборе.
До этого в области Абай пятилетняя девочка залезла в алюминиевую флягу и застряла в ней. Чтобы ее вызволить, спасателям пришлось разрезать флягу.
В Караганде спасатели помогли освободить палец годовалой девочки, застрявший в пластиковой игрушке. Родители не смогли справиться самостоятельно и обратились за помощью.
В Астане 10-летняя девочка случайно засунула руку в тестораскаточную машинку и не смогла достать. Родители обратились за помощью к спасателям.
А прошлой осенью на необычный вызов выезжали спасатели в Шымкенте - помощь понадобилась ребенку, надевшему на голову горшок.
