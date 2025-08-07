Восторг, смех и слезы радости: видео с реакциями получателей грантов появились в Сети

Выпускники, ставшие обладателями грантов на обучение, сегодня нашли свои имена в списках - и стали героями трогательных публикаций, разошедшихся в Сети, передает NUR.KZ.

Сегодня был опубликован список обладателей грантов за 2025 год. Ознакомиться со списком победителей конкурса на получение грантов можно тут.

А те из молодых казахстанцев, кто в этом списке себя нашел, вновь стали героями трогательных видео, разошедшихся по сети.

"Ребята, которые смогли" - в опубликованных видео восторг, смех и слезы радости.

Добавим, также сегодня министр науки и высшего образования Саясат Нурбек объяснил, на какие программы еще могут рассчитывать абитуриенты, которые не получили грант на обучение в вузах.

А тем, кому это только предстоит, напомним, мы писали, что образовательный грант - это финансовая государственная поддержка абитуриентов. Денежные средства на оплату обучения в бакалавриате или магистратуре выделяются студенту государственным или местным бюджетом. Как получить грант, читайте в нашем материале.

Добавим, в Казахстане существует несколько ступеней высшего образования. Каждая имеет характерные особенности и отличия. Чем отличается бакалавриат от магистратуры в РК?

Окончив бакалавриат, многие задумываются о дальнейшем обучении в магистратуре. Это повысит квалификацию и углубит знания. В Казахстане большой выбор магистерских программ и возможность обучаться на казахском, русском и английском языках.

