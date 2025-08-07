Посольство США в Казахстане выставило на аукцион оборудование и автомобили ценой от 200 тысяч тенге

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Провели подряд дней с нами

    Посольство США в Казахстане выставило на аукцион оборудование и автомобили ценой от 200 тысяч тенге

    Опубликовано:

    Участие в онлайн-аукционе
    Иллюстративное фото: freepik.com / rawpixel.com

    Посольство Казахстана в США выставило на аукцион IT-оборудование, грузовые контейнеры и автомобили, среди которых рабочий внедорожник со стартовой ценой в 200 000 тенге, передает NUR.KZ.

    Как сообщается на сайте посольства США в Казахстане, отдел общих услуг через платформу онлайн-аукционов посольства США проведет онлайн-аукцион подержанной государственной собственности, который будет открыт начиная с 11 августа 2025 года в 09:00 и закроется 15 августа 2025 года в 17:00.

    На аукционе будут продаваться такие предметы как IT-оборудование, грузовые контейнеры и автомобили, которые будут доступны всем желающим.

    В справочной информации сообщается, что:

    • Участники торгов должны быть не моложе 18 лет. 
    • Все лоты продаются "как есть" без каких-либо гарантий, и возврат средств не  предусмотрен. 
    • Пожалуйста, внимательно прочтите информацию, представленную в разделе "Как это  работает" под каждым лотом, перед тем как делать ставки. 
    • Посольство США безоговорочно оставляет за собой право отклонить любую ставку или  отменить аукцион. 
    • Сотрудникам миссии необходимо ознакомится с 14 FAM 417.2-3 об обмене/продаже имущества, чтобы узнать условия участия. 

    Отметим, по указанному пути ("Астана, KZ") на платформе онлайн-аукционов выставлены лоты с IT-оборудованием, два контейнера и два автомобиля:

    • Mitsubishi L200 2011 года с автоматической коробкой передач, дизельным мотором и пробегом в 115 820 километров - стартовая цена 2 миллиона тенге;
    • Polaris Ranger 6X6 UTV, рабочий внедорожник со стартовой ценой в 200 тысяч тенге.
    Mitsubishi L200
    Mitsubishi L200. Фото: online-auction.state.gov

    Polaris Ranger 6X6 UTV
    Polaris Ranger 6X6 UTV. Фото: online-auction.state.gov

    IT-оборудование
    IT-оборудование. Фото: online-auction.state.gov

    Футовый контейнер
    Футовый контейнер. Фото: online-auction.state.gov

    Напомним, ранее в мае посольство США также объявляло о распродаже имущества в Астане - были представлены восемь лотов.

    Отметим, подобный аукцион американское посольство проводило и в прошлом году. Отмечалось, что предметы, продаваемые на аукционах, могут включать в себя бытовую и офисную мебель, бытовую технику, ковры, матрасы, шредеры, копировальные машины, ИТ-оборудование (мониторы, компьютеры, сканеры, принтеры, копировальные машины, ИБП), телевизоры, DVD плееры, ремонтное оборудование, инструменты, расходные материалы, газонокосилки, триммеры, снегоуборщики, вилочные погрузчики и шины.

    Аналогичную распродажу посольство устроило и в 2022 году.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.