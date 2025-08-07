Посольство США в Казахстане выставило на аукцион оборудование и автомобили ценой от 200 тысяч тенге

Посольство Казахстана в США выставило на аукцион IT-оборудование, грузовые контейнеры и автомобили, среди которых рабочий внедорожник со стартовой ценой в 200 000 тенге, передает NUR.KZ.

Как сообщается на сайте посольства США в Казахстане, отдел общих услуг через платформу онлайн-аукционов посольства США проведет онлайн-аукцион подержанной государственной собственности, который будет открыт начиная с 11 августа 2025 года в 09:00 и закроется 15 августа 2025 года в 17:00.

На аукционе будут продаваться такие предметы как IT-оборудование, грузовые контейнеры и автомобили, которые будут доступны всем желающим.

В справочной информации сообщается, что:

Участники торгов должны быть не моложе 18 лет.

Все лоты продаются "как есть" без каких-либо гарантий, и возврат средств не предусмотрен.

Пожалуйста, внимательно прочтите информацию, представленную в разделе "Как это работает" под каждым лотом, перед тем как делать ставки.

Посольство США безоговорочно оставляет за собой право отклонить любую ставку или отменить аукцион.

Сотрудникам миссии необходимо ознакомится с 14 FAM 417.2-3 об обмене/продаже имущества, чтобы узнать условия участия.

Отметим, по указанному пути ("Астана, KZ") на платформе онлайн-аукционов выставлены лоты с IT-оборудованием, два контейнера и два автомобиля:

Mitsubishi L200 2011 года с автоматической коробкой передач, дизельным мотором и пробегом в 115 820 километров - стартовая цена 2 миллиона тенге;

Polaris Ranger 6X6 UTV, рабочий внедорожник со стартовой ценой в 200 тысяч тенге.

Mitsubishi L200. Фото: online-auction.state.gov

Polaris Ranger 6X6 UTV. Фото: online-auction.state.gov

IT-оборудование. Фото: online-auction.state.gov

Футовый контейнер. Фото: online-auction.state.gov

Напомним, ранее в мае посольство США также объявляло о распродаже имущества в Астане - были представлены восемь лотов.

Отметим, подобный аукцион американское посольство проводило и в прошлом году. Отмечалось, что предметы, продаваемые на аукционах, могут включать в себя бытовую и офисную мебель, бытовую технику, ковры, матрасы, шредеры, копировальные машины, ИТ-оборудование (мониторы, компьютеры, сканеры, принтеры, копировальные машины, ИБП), телевизоры, DVD плееры, ремонтное оборудование, инструменты, расходные материалы, газонокосилки, триммеры, снегоуборщики, вилочные погрузчики и шины.

Аналогичную распродажу посольство устроило и в 2022 году.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.