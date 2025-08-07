"Наподобие Hollywood": памятный знак с названием Алматы предложили установить около Кок-Тобе
Опубликовано:
В Казнете обсуждают предложение установить около Кок-Тобе в Алматы памятный знак с названием города, какой, например, стоит в Лос-Анджелесе с надписью Hollywood, передает NUR.KZ.
В Facebook-аккаунте общественника Нура Канатулы опубликовано сообщение о том, что казахстанцы предлагают установить такой знак рядом с Кок-Тобе.
"В сети запустили флешмоб за установку надписи Almaty возле Кок-Тобе, что-то наподобие Hollywood в США, Калифорнии. Мне нравится, красиво, будет еще одна новая популярная локация в городе!" - написал Канатулы.
Подписчики общественника также предложили свои варианты и эскизы проекта для размещения знака, сгенерированные с помощью нейросети.
Предложение также распространилось в других соцсетях и мессенджерах. Казахстанцы разделились во мнениях: многие идею поддержали, а другие предложили сосредоточиться на решении важных экономических проблем Казахстана.
Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу акимата Алматы с просьбой прокомментировать, поступали ли официальные предложения и проекты по установке подобной архитектурной формы. В акимате мегаполиса ответили, что официальных обращений с такой инициативой пока не поступало.
Напомним, несколько лет назад аналог голливудской надписи появился на холмах в Боровом - огромные буквы установили летом 2018 года.
При этом, в октябре того же года огромная "голливудская" надпись Byrabay не выдержала непогоды - простоявшие лишь несколько месяцев буквы снесло порывами ветра. От Бурабай остался лишь "бай".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272950-napodobie-hollywood-pamyatnyy-znak-s-nazvaniem-almaty-predlozhili-ustanovit-okolo-kok-tobe/
