"Наподобие Hollywood": памятный знак с названием Алматы предложили установить около Кок-Тобе

В Казнете обсуждают предложение установить около Кок-Тобе в Алматы памятный знак с названием города, какой, например, стоит в Лос-Анджелесе с надписью Hollywood, передает NUR.KZ.

В Facebook-аккаунте общественника Нура Канатулы опубликовано сообщение о том, что казахстанцы предлагают установить такой знак рядом с Кок-Тобе.

"В сети запустили флешмоб за установку надписи Almaty возле Кок-Тобе, что-то наподобие Hollywood в США, Калифорнии. Мне нравится, красиво, будет еще одна новая популярная локация в городе!" - написал Канатулы.

Подписчики общественника также предложили свои варианты и эскизы проекта для размещения знака, сгенерированные с помощью нейросети.

Эскиз проекта со знаком Almaty. Фото: facebook.com/profile.php

Предложение также распространилось в других соцсетях и мессенджерах. Казахстанцы разделились во мнениях: многие идею поддержали, а другие предложили сосредоточиться на решении важных экономических проблем Казахстана.

Корреспондент NUR.KZ направил запрос в пресс-службу акимата Алматы с просьбой прокомментировать, поступали ли официальные предложения и проекты по установке подобной архитектурной формы. В акимате мегаполиса ответили, что официальных обращений с такой инициативой пока не поступало.

Напомним, несколько лет назад аналог голливудской надписи появился на холмах в Боровом - огромные буквы установили летом 2018 года.

При этом, в октябре того же года огромная "голливудская" надпись Byrabay не выдержала непогоды - простоявшие лишь несколько месяцев буквы снесло порывами ветра. От Бурабай остался лишь "бай".

