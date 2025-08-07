"Это не ЧС, не было ущерба": Бозумбаев прокомментировал падение беспилотников на территории Казахстана

Заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев прокомментировал падение беспилотников на территории нашей страны, передает NUR.KZ.

Во время пресс-конференции в кабмине Бозумбаев сообщил, что этот вопрос вне его компетенции - он не может оценивать работу сил ПВО или армии.

"Что касается беспилотников, точно это не казахстанские беспилотники, у нас нет таких. И мы находимся рядом с границей со странами, между которыми вооруженный конфликт. Все может быть.

Поэтому я думаю, что наши силовые органы разберутся во взаимодействии со своими коллегами из сопредельных стран. Это не было чрезвычайной ситуацией, не было ущерба и так далее, поэтому по моей линии не проходило. ЧСники выезжали, осмотрели, то есть они (беспилотники - прим.ред.) без боевой части. Осмотрели, потом силовики изымают, сами изучают", - заключил Бозумбаев.

Напомним, в июне около пограничной железнодорожной станции Болашак в Мангистауской области местные жители обнаружили объект, внешне похожий на беспилотник, полиция начала проверку.

В феврале этого года на территории села Уялы Бокейординского района ЗКО был найден неизвестный летательный объект, по фото схожий с разведывательным БПЛА.

Позже, 18 марта, жители поселка Атамекен Таскалинского района сообщили об обнаружении объекта, похожего на беспилотник. На место выехали саперы из Уральска и сотрудники РОП. В полиции также сообщили о начатой проверке по факту обнаружения БПЛА.

И 25 марта еще один похожий на беспилотник объект обнаружили в ЗКО. В полиции области сообщили, что ведомство совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата в Жанибекском районе.

