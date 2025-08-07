Блогера Байзакова могут наказать за рекламу азартной игры в Казахстане

Казахстанского блогера могут наказать за рекламу азартной игры. Об этом во время брифинга на площадке РСК рассказал заместитель руководителя ДЭР Алматы Сабыргали Балгалиев, передает NUR.KZ.

Во время брифинга журналист уточнил, грозит ли наказание алматинскому блогеру Байзакову (имя не уточняется - прим.ред.), который рекламировал азартную игру - такое видео появилось в соцсетях.

"Нами работа по пресечению деятельности незаконного игорного бизнеса также проводится, также за рекламу незаконного контента - в том числе организации игорного бизнеса. За это предусмотрена административная ответственность.

В отношении данного блогера Байзакова нами материал собран и направлен для привлечения к административной ответственности Министерству спорта", - сообщил спикер.

Напомним, в конце июня текущего года МВД обратилось к казахстанским блогерам с предупреждением. Поводом тогда стало участившееся число видео, где ради просмотров и лайков блогеры разыгрывают сцены с насилием и риском для жизни.

До этого столичный суд вынес решение по делу о пранке в лифте ЖК - горожанина признали виновным в мелком хулиганстве - ему назначено взыскание в виде административного ареста сроком на 15 суток.

Также столичные полицейские задержали астанчан, устраивавших пранки (розыгрыши) в лифтах. Против организатора пранков возбудили административное производство.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.