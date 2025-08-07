jitsu gif
    Сразу пять новых профессиональных праздников появилось в Казахстане

    Опубликовано:

    Қазақ тілінде оқу
    Настольный календарь
    Настольный календарь. Иллюстративное фото: pexels.com

    Министр труда и социальной защиты населения подписала поправки в приказ о перечне профессиональных праздников в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на Эталонный банк НПА.

    Согласно документу, на сегодня в Казахстане утверждены 74 профессиональных праздника.

    В обновленный перечень внесли пять новых профессиональных праздников:

    • День ремесленников Казахстана - 7 июля;
    • День работников сферы естественных монополий - 9 июля;
    • День работника санитарно-эпидемиологической службы - 15 сентября;
    • День работника сферы общественного питания - 20 октября;
    • День предпринимателей Казахстана - 29 октября.

    Еще одно изменение в документе - День энергетика вновь будут праздновать 22 декабря. Раньше его отмечали каждое третье воскресенье декабря.

    Отметим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

    Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

    Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

    Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

    При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники

    Напомним, ранее в Минтруда ответили на предложение сделать 31 декабря праздничным днем. В ведомстве заявили, что во всех странах 31 декабря - рабочий день, однако предприятия могут сами в эту дату по акту установить неполный рабочий или выходной день.

    Кроме того, казахстанцы просили также сделать официальным праздником, а значит и выходным днем, 1 июня - День защиты детей. В Минтруда заявили, что этим вопросом занимается Минюст, но, вероятнее всего, уже к следующему году День защиты детей получит статус государственного праздника.

