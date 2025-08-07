Пенсионер из Атырау подал в суд на своих 8 детей и внука

80-летний пенсионер из Атырау обратился в суд с иском к своим восьмерым детям и одному внуку, требуя взыскать с них алименты на его содержание, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, в иске пенсионер указал, что уже более 10 лет проживает один. Из всех родственников только один сын поддерживает с ним связь, остальные дети и внук не оказывают никакой материальной или моральной поддержки.

По словам пенсионера, из-за ухудшения состояния здоровья и финансового положения он нуждается в помощи близких.

По Кодексу "О браке (супружестве) и семье" трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.

"Согласно ст.153 Кодекса, нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних внуков", - отметили в суде.

Атырауский горсуд, проанализировал финансовое и семейное положение каждой из сторон, пришел к выводу, что исковые требования пенсионера подлежат частичному удовлетворению.

Суд взыскал на питание и лекарства пенсионера алименты в размере 3 МРП (11 796 тенге) с каждого из его 8 детей и внука. Решение суда пока не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в Байконуре мужчина согласился платить жене 15 тыс. тенге в месяц до достижения их ребенком трехлетнего возраста.

С жителя Мангистауской области также взыскали алименты на содержание супруги. Она потребовала более 300 тыс. тенге, но суд назначил более скромную сумму.

А житель области Ұлытау с зарплатой более 1 млн тенге просил снизить размер алиментов на трех детей до половины его дохода. Но суд мужчине отказал.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.