Участок еще одной улицы перекроют в Астане до середины августа
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В Астане с 6 по 15 августа будет частично перекрыто движение на участке ул. Ч. Айтматова от ул. Сыганак до шоссе Коргалжын, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.
Как сообщается в Telegram-канале акимата Астаны, управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города начинает работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна по ул. Ч. Айтматова на участке от ул. Сыганак до шоссе Коргалжын.
В связи с этим, с 6 по 15 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
"Просим водителей и пешеходов заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств, будут установлены временные дорожные знаки и указатели", - сообщает ведомство.
Добавим, также в Астане с 7 августа полностью закроют движение на пересечении улиц Толе би и Орынбор. Для автовладельцев организовали объезд.
Кроме того, на месяц перекрыли одну сторону проспекта Улы Дала в Астане - до 16 августа.
Также в Астане проводятся работы по устройству дополнительной полосы проезжей части, путем демонтажа разделительного островка по оси дороги Коргалжынского шоссе. В связи с этим, по 20 августа будет ограничено движение на подходах к перекресткам Коргалжынское шоссе/Айтматова и Коргалжынское шоссе/Айтматова/Е 430 с обоих сторон.
Ранее сообщалось, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.
Отметим, сейчас в столице проводятся строительные и ремонтные работы сразу по ряду улиц. Актуальную информацию том, какие участки дорог в городе временно закрывают, можно прочитать здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272656-uchastok-eshche-odnoy-ulicy-perekroyut-v-astane-do-serediny-avgusta/
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