"Казахстан тебя не забудет": кто пришел проститься с Талгатом Мусабаевым (фото)

Сегодня в Алматы простились с летчиком-космонавтом Талгатом Мусабаевым. На похоронах присутствовали казахстанские общественные деятели, политики, передает корреспондент NUR.KZ.

Соболезнования родным покойного космонавта выразила внучка Панфилова Алуа Байкадамова.

"К сожалению, мы лично не были знакомы. Конечно, утрата большая. Надо понимать, что это все же дважды герой. Герой Казахстана, герой России.

Мы видели, что приехали из России почтить его память. Это потеря, очень тяжелая потеря. Я выражаю соболезнования всем родным, близким, всем, кто был знаком с ним, кто поддерживал отношения", - сообщила заместитель начальника военно-патриотического центра вооруженных сил Республики Казахстан, начальник музея боевой славы, заслуженный деятель Алуа Байкадамова.

После этого состоялось прощание уже на улице, в парке 28 гвардейцев-панфиловцев.

Похороны Талгата Мусабаева. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Слова соболезнования высказал также госсекретарь Ерлан Карин.

"Хочу проводить в последний путь своего товарища. Прибыли наши друзья, герои-космонавты, большое вам спасибо", - сообщил Карин.

Он зачитал также телеграмму со словами соболезнований от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Ерлан Карин. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

С прощальным словом выступил также первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров.

"Я просто не могу воспринять, что так случилось. То, что случилось, это какая-то ошибка, ему еще надо было жить. Он был настоящим героем Казахстана и России, о нем память останется не только в Казахстане и России, но и во всем космическим мире.

Где бы космонавты ни жили, с каких бы космодромов ни взлетали, куда бы они ни уходили, они всегда остаются преданы своей профессии, своему космосу. Потому что космос нас всех объединил, и это уже никто вычеркнуть не сможет.

Талгат Амангельдыевич, ты много сделал для Казахстана. Ты был настоящим патриотом Республики Казахстан. Это я могу подтвердить, потому что ты все это делал у меня на глазах. У людей на глазах. И делал это от чистого сердца, с чистой совестью.

И самое главное - у тебя всегда были идеи, которые ни у кого почему-то не рождались. Ты эти идеи всегда умел воплотить. Прощаюсь с тобой, Талгат.

Я хотел бы сказать твоей семье, народу, что Казахстан тебя никогда не забудет. Казахстан тебя будет помнить всегда, всегда, навечно. Твое имя вписано в историю Республики Казахстан. Спи, дорогой товарищ", - выразил соболезнования первый казахстанский космонавт Токтар Аубакиров.

Токтар Аубакиров. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Свои соболезнования родным Талгата Мусабаева выразил российский космонавт Сергей Крикалев.

"Уважаемые коллеги, уважаемые родные, мы приносим свои соболезнования с безвременным уходом Талгата Мусабаева. И хочу сказать, что жизнь его - это яркий пример для молодежи - казахской и российской, тех, кто стремится в небо, стремится в космос.

Первый раз с Талгатом мне лично удалось встретиться уже много лет назад, еще на чемпионатах Советского Союза по высшему пилотажу. Мы выступали в разных командах, но мы, естественно, как летчики друг друга знали. Потом встретились в отряде, и хочу сказать, что он был примером целеустремленности, когда человек стремится в небо, проходит сначала одни ступени, потом другие. И это было воплощением мечты молодых ребят всего Советского Союза" , - говорит Крикалев.

Сергей Крикалев. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

По его словам, Талгат Мусабаев пришел в космическую программу сначала как космонавт-исследователь, летал как бортинженер, затем - как командир.

"И в нашей совместной космической программе он оставил большой след. Я думаю, что жизнь, преждевременно закончившаяся, к сожалению, но тем не менее оставила очень большой и яркий след в нашей совместной программе. Она будет являться примером для молодежи, как должна молодежь строить свою жизнь для того, чтобы быть полезным в своей стране, быть полезным науке, быть полезным космической программе всего человечества. Поэтому разрешите мне еще раз выразить соболезнования родным, прежде всего, всем коллегам, которые работали вместе.

Хочу сказать, что Талгата мы будем помнить, потому что он является героем и своей страны, и героем России. И помнить мы его будем всегда, потому что он оставил значительный след в нашей совместной космической программе. Светлая память", - заключил Крикалев.

Похороны Талгата Мусабаева. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

На похоронах выступил и министр обороны Казахстана Даурен Косанов.

"Талгат Амангельдыевич останется для всех примером. Он закончил Актюбинское высшее авиационное училище. Он был примером для многих пацанов, которые шли в небо посвятить ему свои жизни. Он был летчиком, и ушел от нас", - выразил соболезнования министр обороны РК Даурен Косанов.

Даурен Косанов. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

После официальных речей мулла прочитал молитву над телом покойного. После молитвы гроб с телом Талгата Мусабаева под звуки оркестра увезли на кладбище Кенсай, где он и будет похоронен.

Отметим, на похоронах присутствовали также космонавт Айдын Аимбетов, экс-председатель общественного совета Алматы Рахман Алшанов, мажилисмен Азат Перуашев, представители акимата, председатель маслихата Меиржан Отыншиев.

Напомним, летчика-космонавта, Халық қаһарманы, бывшего депутата сената парламента Казахстана Талгата Мусабаева не стало 4 августа. Ему было 74 года.

Церемония прощания с народным героем состоялась сегодня, 6 августа, в Доме армии в Алматы. У входа в зал Дома армии образовалась очередь из желающих проститься с Талгатом Мусабаевым.

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