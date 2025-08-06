Казахстанцев начали по-новому проверять на склонность к суициду перед армией
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Новую методику отбора призывников начали внедрять в Казахстане. Она называется PSY-РИСК и нужна для выявления склонностей к суицидальному поведению, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.
Методика PSY-РИСК разработана военными психологами и уже прошла успешную апробацию во время весеннего призыва 2025 года.
"По ее результатам были своевременно выявлены свыше 470 молодых людей с признаками суицидальной предрасположенности — все они были освобождены от службы или направлены на дополнительное обследование", - рассказали в министерстве.
Как поясняет в министерстве, PSY-РИСК представляет собой многоэтапный механизм психодиагностики, который включает:
- первичный скрининг,
- углубленное психологическое обследование,
- при необходимости — психиатрическую экспертизу.
Главная цель этой методики — исключить из призыва тех, кто не готов к службе с точки зрения психоэмоциональной устойчивости.
Глава управления психологической и военно-социальной работы Минобороны подполковник Арман Калышев рассказал, что инициатива реализуется по поручению кабмина. Это лишь часть системной профилактики в рамках призывной кампании.
"Мы стремимся не просто отсеивать психологически нестабильных, но и защищать будущие коллективы воинских частей от потенциально опасных ситуаций. Речь идет о здоровье, жизни и моральном климате в подразделениях", - отметил Калышев.
Систему постепенно внедрят во всех регионах страны.
В Минобороны надеются, что она повысит эффективность отбора, снизит число внештатных ситуаций в армии и станет важным шагом в укреплении психического здоровья молодых военнослужащих.
Отметим, согласно закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", воинская служба в Казахстане включает в себя:
- воинскую службу по призыву;
- воинскую службу по контракту.
К воинской службе по призыву относятся:
- срочная воинская служба рядового и сержантского составов;
- воинская служба офицеров, призванных в соответствии со статьей 32 настоящего Закона;
- воинская служба при мобилизации, военном положении, в военное время и при прохождении воинских сборов.
К воинской службе по контракту относятся:
- воинская служба военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на воинских должностях рядового, сержантского и офицерского составов;
- воинская служба и обучение кадетов, курсантов, адъюнктов, магистрантов и докторантов, военных интернов военных учебных заведений.
Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.
"Воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями", - отмечали ранее в Минобороны.
Напомним, прошлой осенью в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.
До этого в Алматы на территории Военного института сухопутных войск также нашли тело военнослужащего. В институте сообщали, что он покончил с собой.
В прошлом году депутат сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Это, по мнению сенатора, могло бы повлиять на снижение количества случаев смерти военнослужащих в армии в мирное время.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2272497-kazahstancev-nachali-po-novomu-proveryat-na-sklonnost-k-suicidu-pered-armiey/
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