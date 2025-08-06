Казахстанцев начали по-новому проверять на склонность к суициду перед армией

Новую методику отбора призывников начали внедрять в Казахстане. Она называется PSY-РИСК и нужна для выявления склонностей к суицидальному поведению, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Методика PSY-РИСК разработана военными психологами и уже прошла успешную апробацию во время весеннего призыва 2025 года.

"По ее результатам были своевременно выявлены свыше 470 молодых людей с признаками суицидальной предрасположенности — все они были освобождены от службы или направлены на дополнительное обследование", - рассказали в министерстве.

Как поясняет в министерстве, PSY-РИСК представляет собой многоэтапный механизм психодиагностики, который включает:

первичный скрининг,

углубленное психологическое обследование,

при необходимости — психиатрическую экспертизу.

Главная цель этой методики — исключить из призыва тех, кто не готов к службе с точки зрения психоэмоциональной устойчивости.

Глава управления психологической и военно-социальной работы Минобороны подполковник Арман Калышев рассказал, что инициатива реализуется по поручению кабмина. Это лишь часть системной профилактики в рамках призывной кампании.

"Мы стремимся не просто отсеивать психологически нестабильных, но и защищать будущие коллективы воинских частей от потенциально опасных ситуаций. Речь идет о здоровье, жизни и моральном климате в подразделениях", - отметил Калышев.

Систему постепенно внедрят во всех регионах страны.

В Минобороны надеются, что она повысит эффективность отбора, снизит число внештатных ситуаций в армии и станет важным шагом в укреплении психического здоровья молодых военнослужащих.

Отметим, согласно закону РК "О воинской службе и статусе военнослужащих", воинская служба в Казахстане включает в себя:

воинскую службу по призыву;

воинскую службу по контракту.

К воинской службе по призыву относятся:

срочная воинская служба рядового и сержантского составов;

воинская служба офицеров, призванных в соответствии со статьей 32 настоящего Закона;

воинская служба при мобилизации, военном положении, в военное время и при прохождении воинских сборов.

К воинской службе по контракту относятся:

воинская служба военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на воинских должностях рядового, сержантского и офицерского составов;

воинская служба и обучение кадетов, курсантов, адъюнктов, магистрантов и докторантов, военных интернов военных учебных заведений.

Призыву подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на отсрочку или освобождение от призыва.

"Воинская служба является законодательно установленной обязанностью каждого молодого человека, а уклонение от ее прохождения предусматривает уголовную и административную ответственность со всеми правовыми последствиями", - отмечали ранее в Минобороны.

Напомним, прошлой осенью в области Абай в квартире было обнаружено тело военнослужащего одной из воинских частей. По предварительной информации, офицер совершил суицид. Причины и обстоятельства выясняются. По факту возбуждено уголовное дело.

До этого в Алматы на территории Военного института сухопутных войск также нашли тело военнослужащего. В институте сообщали, что он покончил с собой.

В прошлом году депутат сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Это, по мнению сенатора, могло бы повлиять на снижение количества случаев смерти военнослужащих в армии в мирное время.

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