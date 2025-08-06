"500 тыс. долларов за присутствие": владельцев аэропорта Алматы обвинили в вымогательстве

Арендаторы в аэропорту Алматы пожаловались на вымогательство и насильственное выселение. В администрации воздушной гавани и акимате города обвинения отрицают, сообщает сайт телеканала KTK.

По данным телеканала, владельцы магазинов и кафе в терминале внутренних рейсов заявляют, их бизнес пытаются отнять. Они утверждают, что с них требуют деньги за возможность остаться на прежнем месте.

Айжан Бектибаева, которая владеет кафе на территории воздушной гавани Алматы больше 20 лет заявила, что группа мужчин оцепила заведение и якобы стала угрожать персоналу.

"Стали в октябре вымогать за присутствие в терминале миллион долларов. В марте они снова вышли на меня и сказали: "За присутствие 500 тыс. долларов. Эти деньги мы дадим акимату, отделу актива". Когда я отказалась, они усилили выселение", - заявила Бектибаева.

По словам арендаторов, сейчас пытаются освободить более 10 коммерческих помещений. Некоторые киоски с пирожками и сувенирами уже закрыли.

"У меня работало больше 20 сотрудников. Я владела здесь общепитом. И мою точку просто закрыли, прижали с двух сторон. Без каких-либо предупреждений. Это был настоящий удар. Сейчас мы открыли бизнес на моего мужа. Но давление продолжается", - говорит еще одна предпринимательница Алмагуль Алиева.

Как удалось выяснить журналистам, большая часть бизнесменов заключала договор аренды не напрямую с аэропортом, а с частной компанией, предоставляющей здесь площади. Но почти три года назад у всех коммерческих помещений сменился собственник. Объекты вернули на баланс акимата. После этого с организацией в одностороннем порядке расторгли договор. А арендаторы при этом продолжают платить фирме деньги.

"При смене собственника арендаторы не должны страдать. А также нарушаются непосредственно права нашей, как управляющей, компании. То есть, смена собственника не лишает нас права договора доверительного правления. Непонятным образом наши договоры доверительного правления на эти помещения были сняты с регистрации по заявлению акимата", - прокомментировала юрист Ольга Брулева.

Чиновники все обвинения отрицают. Говорят, арендаторы вообще находятся в терминале бесплатно, ведь деньги за аренду в бюджет не поступают. А кроме того, на месте коммерческих помещений давно запланирован ремонт, бизнесменов заранее попросили освободить участки. Но те отказались, поэтому власти обратились в суд и выиграли дело и теперь намерены снести объекты любой ценой, а о захвате или вымогательстве речи не идет.

"Я не знаю насчет оплаты, кому они оплачивали, но точно уверяю, что в бюджет ни одной копейки не поступило. Эта работа ведется уже почти год. С сентября 2024 года, где мы предупреждаем, даем уведомления, предупреждаем о том, что это наша площадь, что планируется ремонт.

Но из-за того, что эти арендаторы там сидят, это все откладывалось и откладывалось долгое время. Наконец наступило время, все иски о выселении были удовлетворены в полном объеме, соответственно, сейчас эту работу начинаем проводить", - прокомментировал заместитель руководителя управления государственных активов Алматы Жанторе Айтжанов.

Масштабный ремонт всего аэропорта Алматы начали в этом году. Он разделен на пять этапов и продлится до 2050 года.

"За весь период работ будет затрачено около 1,7 млрд долларов. Это грубая оценка. Первая фаза началась в этом году и закончится к концу 2028 года. На первом этапе запланировано инвестировать до 263 млн долларов. Для нас важнее всего инфраструктура, ее развитие, расширение пропускной способности терминалов. После того как ремонт закончится, бизнесмены смогут вновь попытать удачу и подать заявку на работу в терминале", - высказался президент АО "Международный аэропорт Алматы" Гокер Косе.

Напомним, в мае текущего года Министерство транспорта Казахстана заявило, что частный инвестор собирается вложить 362 млн долларов в развитие аэропорта в Алматы.

Напомним, в 2020 году все акции воздушной гавани Алматы выкупила турецкая компания TAV Airports Holding, заплатив 415 млн долларов. Само cтроительство нового терминала началось несколько лет назад.

1 июня прошлого года состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. В этот же день там приветствовали пассажиров первого прибывшего рейса - они делились своими эмоциями после события.

14 июня 2024 года вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. 25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность.

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