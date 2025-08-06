"Игра нервов": езда водителя автобуса в Алматы возмутила казахстанцев (видео)

Пользователи Сети обсуждают видео, на кадрах которого зафиксирована опасная езда одного из водителей автобуса в Алматы. Ситуацию прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Sergek.kaz опубликовали видео, на кадрах которого видно, как водитель автобуса устроил опасную езду, "подрезает" легковой автомобиль и почти задевает его. Кроме того, автобус "лавирует" между дорожными полосами.

Пользователей Сети возмутили действия водителя.

"Надо проверить, как вообще набирают водителей в общественный транспорт. Это неадекватный водитель, в автобусе пассажиры", "Лишить прав водителя автобуса за создание аварийной ситуации, он что, дрова везет, там люди сидят", " Водитель о пассажирах вообще не думает", - написали казахстанцы.

В пресс-службе Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту Управлением местной полицейской службы начата проверка. В ДП подчеркнули, что личность водителя и перевозчика будет установлена, после чего будут приняты меры в соответствии с законодательством.

"Это вопиющий случай, который напрямую влияет на общую аварийность и угрожает безопасности граждан. Мы акцентируем внимание на необходимости строжайшего соблюдения ПДД, особенно со стороны водителей общественного транспорта", - заявил начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Серик Шумаев.

В июле этого года в Астане произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля, пострадали несколько человек. До этого авария произошла в Алатауском районе Алматы - столкнулись легковой автомобиль и автобус.

А июне в соцсетях появились кадры с места ДТП с участием пассажирского маршрутного автобуса в Астане. В УОЗ столицы сообщали, что в результате аварии пострадали 10 человек, один из пострадавших был в тяжелом состоянии.

После стало известно, что одной пострадавшей ампутировали ноги. Также выяснилось, что это девочка 8 лет. В акимате Астаны сообщили, что пострадавшим в автобусе в результате ДТП будет оказана материальная помощь.

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