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    Остановку из пожарной машины сделали в Таразе

    Опубликовано:

    Остановка в Таразе
    Остановка в Таразе. Кадр из сюжета: телеканал КТК

    Необычная автобусная остановка появилась на одной из улиц Тараза - вместо стандартных павильонов здесь установили кабину пожарной машины, передает сайт телеканала КТК.

    Установлена остановка рядом с одним из крупных рынков города, а за исполнение необычного арт-объекта отвечали сотрудники департамента по ЧС. Они продумали все до мелочей: к примеру, урну вырезали из большого пожарного баллона, а светильники – из маленьких.

    Но главным атрибутом конструкции стала настоящая кабина ЗИЛа, которую приварили к основе. Только двери и капот у машины закрыли.

    Остановка так и называется: "Пожарная". Стоит она около пожарной части, и следить за ее чистотой будут сами сотрудники службы ЧС.

    "Это не просто креативное архитектурное решение, а важный социальный и образовательный объект. Мы хотим, чтобы каждый человек, даже просто ожидая автобус, мог получить знания, которые однажды могут спасти ему или его близким жизнь.

    Надеемся, что эта остановка станет не только удобной частью городской инфраструктуры, но и символом благодарности и уважения к труду спасателей", - отметил замглавы УЧС Тараза Назар Нуржанов.

    Источник: КТК

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