Когда достроят Линейный парк и библиотеку в Астане, рассказали в акимате

В Астане реализуются два крупных проекта - благоустройство Линейного парка и строительство президентской библиотеки. О сроках их завершения рассказали в акимате, сообщает МИА "Казинформ".

В столичном акимате агентству сообщили, что благоустройство Линейного парка проводится вдоль оси между районами Абу-Даби Плаза и Ботанического сада. Проект соответствует положениям Генерального плана города и направлен на формирование связной и экологически устойчивой городской структуры.

Благоустройством данной территории занимается Управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны.

"Разрешение на проведение изыскательских и проектных работ на территории парка было выдано постановлением акимата 1 июля 2023 года сроком на 3 года. Таким образом, завершение благоустройства основной части "Линейного парка" ожидается в 2026 году", - пишет агентство.

Что касается президентской библиотеки, под ее строительство отведена часть территории парка в квадрате улиц Алматы - Түркістан - Керей, Жәнібек хандар - Ақмешіт. Этот участок был передан в частную собственность.

"Предоставлено разрешение на проведение изыскательских и проектных работ президентской библиотеки на территории площадью 4,4675 га, сроком до 19 декабря 2028 года", - сообщили агентству в ведомстве.

Отмечается, что акимат Астаны планирует внести изменения и дополнения в Генеральный план города до 2035 года.

Напомним, в Астане при малярных работах на объектах строящегося LRT краска попала на автомобили. Поскольку она не отмывается, испеченными оказались около 60 машин.

Пока одно строят, другое - рушится. Так, в Астане пожарную безопасность на рынке "Big Шанхай", который сгорел около двух недель назад, МЧС не проверяло пять лет.

А в одном из парков Астаны недавно на видео запечатлели голого мужчину, идущего по тротуару. Публикацию прокомментировали в полиции.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.