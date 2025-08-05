Новый набор операторов LRT объявили в Астане

Компания City Transportation Systems объявила набор второго потока операторов LRT - на этот раз с обучением в Астане, без привлечения сторонних компаний, передает NUR.KZ.

Как сообщает ТОО "City Transportation Systems" (CTS), объявлен дополнительный набор операторов поездов (машинистов) для работы на линии легкорельсового транспорта (LRT) в Астане.

В обязанности операторов поездов LRT входит следующее:

обеспечение безопасности пассажиров и технической исправности поезда, строгое соблюдение стандартов безопасности;

мониторинг автоматизированной системы управления, выявление и устранение неисправностей;

контроль за работой систем отопления, вентиляции, организацией посадки/высадки пассажиров, а также другими задачами для обеспечения стабильной работы подвижного состава.

Среди требований к кандидатам:

высшее образование в области железнодорожного транспорта;

опыт работы: не менее 3 лет в должности машиниста локомотива либо не менее 5 лет - помощником машиниста;

готовность работать по сменному графику.

Обучение проходит в Астане и длится до 8 месяцев.

"Цель программы - подготовка квалифицированных специалистов для эксплуатации, текущего и капитального обслуживания легкорельсового транспорта без привлечения сторонних компаний", - сообщается в публикации.

Тем временем, первый поток - 29 операторов поездов LRT - проходят обучение в городе Тяньцзинь (КНР). Завершение их обучения запланировано к началу тестовых поездок в сентябре. Программа реализуется подрядной организацией - компанией China Railway Asia-Europe Construction Investment в рамках договора на строительство LRT.

Строительство LRT в Астане

Напомним, в сентябре прошлого года сообщалось, что в Астане полностью завершили возведение опор LRT. Всего их предусматривалось 799. В начале декабря 2024 года в Астане была завершена укладка первых 500 метров рельсов на опытном участке LRT.

Кроме того, в конце прошлого года в столице приступили к строительству депо LRT - оно будет располагаться в районе международного аэропорта.

2 мая этого года в компании City Transportation Systems сообщили о завершении 25% работ по устройству верхнего строения пути линии LRT в Астане. Также сообщалось, что в сентябре в Астане планируют начать тестовое испытание LRT, однако в течение примерно 6 месяцев пассажиров в этом задействовать не будут.

В конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц.

В начале июня сообщалось, что в Астане проложили 11 километров рельсового пути LRT - 50% от общей протяженности эстакадной части линии.

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