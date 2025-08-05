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    Жителей одного из микрорайонов Петропавловска переселят

    Опубликовано:

    Новостройка в Петропавловске
    Строительство дома в Петропавловске. Кадр из видео: t.me/eurasia1tvkz

    Поселок Заречный, находящийся в пойме реки Есиль, дважды подвергался наводнению. Его топило в 2017 и 2024 годах. Людей отсюда планируют переселить, передает Первый канал "Евразия".

    Во время прошлогоднего паводка из 440 жилых строений стихия разрушила почти половину. Сейчас здесь проживают порядка 500 человек. Часть в квартирах, остальные - в частных домах. Для горожан возводят новые многоэтажки в других микрорайонах города - "Жас Өркен" и "Орталық".

    "Сейчас подготавливаются документы для проведения оценки имущества жителей, которые там остались. Оценка будет проводиться по рыночной стоимости. В 2024 году в Заречном 189 домов были признаны аварийными, они были снесены", - рассказала пресс-секретарь акима города Асем Айтулова.

    Жилье возводят местные компании. Часть горожан планируют переселить в новостройки уже до конца этого года. Остальные получат заветные квадратные метры следующей весной.

    Напомним, во время паводков в апреле 2024 года проводилась срочная эвакуация 239 человек, проживающих в поселке Заречный. Распоряжение об этом дал первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, побывавший на месте.

    Аким СКО Гауез Нурмухамбетов обратился к местным жителям из-за паводковой ситуации в регионе. Он рассказал, что большая вода идет по реке Есиль и поселок Заречный. Села Прибрежное и Тепличное тоже находятся под угрозой затопления.

    В середине мая вода почти полностью ушла из поселка. Там начались восстановительные работы. Бригады восстанавливали поврежденное имущество, делали ремонт, очищали от мусора улицы и придворовые территории.

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