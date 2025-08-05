"Есть возможность вернуть часть стоимости билета": к пассажирам поездов обратились в Казахстане

В АО "Пассажирские перевозки" обратились к казахстанцам с инструкцией на случай, когда поезд уехал, а пассажир опоздал на посадку, передает NUR.KZ.

Перевозчик рассказал, какие действия следует предпринять, если поезд уже уехал, а пассажир остался на перроне. Выяснилось, что часть стоимости билета можно вернуть даже в таком случае.

"Первым шагом следует обратиться в билетную кассу на вокзале и сообщить кассиру о ситуации. Если пассажир опоздал на поезд, у него есть возможность вернуть часть стоимости билета. Однако сделать это необходимо в течение часа после отправления поезда с указанной в билете станции.

Для возврата потребуется предъявить удостоверение личности и билет. Кассир оформит необходимые документы и при наличии мест, предложит варианты пересадки на следующий поезд", - сказано в сообщении.

Кроме того, пассажирам также рекомендуют связаться с оператором по номеру 1433 для получения дополнительной информации.

Напомним, в прошлом году стало известно, что пассажиры Казахстана смогут покупать билеты с пересадкой в рамках одного поезда.

К слову, стоимость билетов на поезда в Казахстане подняли в начале октября 2024 года. Тогда в Минтранса объясняли, что это необходимо для обновления парка вагонов, улучшения сервиса оказываемых услуг и повышения заработной платы работникам.

В конце декабря прошлого года мы писали, что пассажиры жаловались на дефицит билетов в регионы страны.

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