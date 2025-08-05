Несуществующее село: жители Мангистау живут без адресов и документов на дома

Жители жилого массива под Актау уже много лет не могут оформить документы на свои дома. Чиновники винят во всем самих сельчан, передает Almaty.tv.

Жилой массив состоит из нескольких десятков домов, однако официально этого населенного пункта как будто не существует: улиц нет на карте, а сами строения не оформлены в собственность.

Самая большая проблема отсутствия документов в том, что платить за свет и тепло людям приходится по тарифу для юрлиц, а это гораздо дороже. За электричество люди отдают по 30-40 тыс. тенге, а за отопление - до 50 тыс.

Несмотря на то, что газопровод проходит рядом, подключить его невозможно – нужны официальные документы на жилье.

"Когда пошли в акимат, они обещали оформить документы. Ждали 2 года, потом сделали документы для второго и третьего дома. Когда очередь дошла до нас, сказали, нужно заплатить. Хорошо, мы не против, лишь бы дом оформить. Но главная наша проблема – то, что платим в два раза дороже. Электричество и отопление по двойному тарифу", - рассказала жительница села Камила Ашимова.

"Зимой на коммунальные уходит около 150 тысяч тенге. Летом 80-90 тысяч. Потому что нет горячей воды, нет отопления. Греем газовыми баллонами. Я многодетная мама, готовлю еду, приходится 3-4 раза в месяц заправлять баллон", - говорит жительница села Жибек Жанысбаева.

В акимате утверждают, что затягивание вопроса – вина самих жителей. Чиновники заявляют, что людям объяснили, как оформить документы: нужно было обратиться в Центр обслуживания населения, пройти все процедуры и заплатить госпошлину в размере 45–50 тысяч тенге. Но многие просто не хотят оплачивать эту сумму.

"Жителям были выданы направления. Когда дошло до землеустройства, это уже платная услуга, начали возникать проблемы, на этапе оплаты. Если бы они завершили землеустроительные работы и обратились к нам, мы были бы полностью готовы оформить документы. Этот вопрос у нас на контроле", - сообщил руководитель городского отдела земельных отношений Айдынбек Узакбайулы.

В ведомстве подчеркнули: решение многолетней проблемы – в руках самих жителей. Если они пройдут необходимые процедуры, процесс сдвинется с мертвой точки.

В прошлом году мы рассказывали о жителях сельского округа Жибек жолы в Алматинской области - здесь около 40 семей не могли оформить документы на свои дома из-за кладбища по соседству. Как оказалось, их дома расположены в санитарной зоне.

А до этого жители нескольких дачных массивов Семея устроили скандал в акимате. Они потребовали узаконить их дома.

Собравшиеся в городском акимате дачники заявили, что получили документы на некоторые постройки, и потребовали признать их дачи полноценной недвижимостью.

В акимате объяснили, что жить на дачах никто не запрещает, но признавать строения жилой недвижимостью не собираются – и это законно.

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