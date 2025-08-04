Около 60 автомобилей покрасили вместе с объектами LRT в Астане

В Астане при малярных работах на объектах LRT краска попала на автомобили. Поскольку она не отмывается, испеченными оказались около 60 машин, передает "31 канал".

Один из владельцев авто рассказал журналистам, что обнаружил на кузове своей машины мелкие шершавые частицы, которые невозможно смыть. И таких пострадавших несколько. Автолюбители пытались решить проблему самостоятельно, но не получилось. Говорят, требуется профессиональная полировка и специальное покрытие.

Компания-подрядчик предложила пострадавшим заключить медиативное соглашение. Однако автовладельцы считают, что предложенная компенсация в 70 тыс. тенге не покрывает расходы.

"Энная сумма выплачивается, но она, конечно, на три раза порядком ниже, что нам оценили машины. Но ждать, судиться - нет на это времени. Сейчас я заехал в детейлинг студию. Глиняная основа наносится, потом полировка - только таким образом уходит (краска - прим. ред.). Мне оценили в 160 тыс. сама полировка, плюс нужно нанести туда керамику, чтобы как было, в прежний вид", - сказал житель Астаны Руслан Силин.

Представитель подрядной организации в свою очередь пояснил, что распыление краски происходило на значительном расстоянии от жилых домов, и что никто не мог предвидеть такую ситуацию. Отмечается, что покраска происходила в ветренную погоду.

"Мы не привезли краску и не покрасили эти машины сами. Мы не знали, что такая погода будет. Также, это все очень далеко. Двести-триста метров. Никто не думал, что ветер принесет краску", - прокомментировал инцидент представитель организации.

Еще один жителей столицы считает, что компания должна пойти навстречу и компенсировать весь ущерб. Жители не собираются сдаваться, и если досудебное урегулирование не принесет результатов, они готовы дойти до суда.

В компании CTS заверили, что работают над исправлением ситуации.

Напомним, в конце мая из города Таньшань в Астану отгрузили первые два состава LRT. До конца года из Китая в столицу должны привезти еще 17 единиц. В первых числах июня в Астану прибыли первые 60-метровые подвижные составы LRT с автоматизированным управлением - видео появились в Сети.

Позже на станции в районе Абу Даби Плаза провели работы по установке второго состава LRT, состоящего из двух вагонов. Также сообщалось, что тестовое испытание LRT планируется начать уже в сентябре этого года. Продлится оно примерно полгода, в это время транспорт не будет перевозить пассажиров.

В июне неизвестные разрисовали новые вагоны LRT. По данному факту возбудили уголовное дело. Потом мы писали, что разрисованные вагоны очистили с помощью специальных средств - поверхность не повреждена.

А недавно в компании City Transportation Systems рассказали, что объект готов на 50%.

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