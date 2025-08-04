"Нарушение правил": результаты тестов почти сотни магистрантов аннулировали в Казахстане

В Казахстане подвели предварительные итоги тестов для поступающих в магистратуру. Результаты 99 человек были аннулированы, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

По данным Миннауки, тестирование прошли более 39 тыс. претендентов для поступления в магистратуру. По научно-педагогическому направлению пороговый балл набрали 52% поступающих, по профильному направлению - 21%.

Средний показатель по научно-педагогическому направлению составил 78 баллов, по профильному направлению - 23, наивысший балл - 139.

"С начала тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 99 участников. В том числе, за попытки проноса смартфонов, шпаргалок и других запрещенных предметов до экзамена не были допущены 67 поступающих.

За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 31 человек, их результаты также аннулированы. Во время процедуры допуска к тестированию была выявлена попытка входа 1 постороннего лица", - сказано в сообщении.

В Миннауки отметили, что предусмотрена возможность онлайн-апелляции - в течение 30 минут после завершения тестирования поступающий подать заявление о несогласии с полученными результатами. Апелляция рассматривается в течение семи рабочих дней. Сертификат будет доступен в личном кабинете тестируемого после принятия решения об апелляции.

"Пороговый балл для поступления в магистратуру на научно-педагогическое направление - 75 баллов, на профильное направление - 30 баллов. Всего на комплексное тестирование было подано более 51 тыс. заявлений. Между тем, для обучения в магистратуре в этому году выделено более 13 тыс. грантов", - добавили в министерстве.

Добавим, комплексное тестирование, необходимое для поступления в магистратуру, абитуриенты могут сдать до 10 августа. Прием заявлений на участие в конкурсе на образовательные гранты пройдет с 12 по 18 августа.

Ранее мы рассказывали, как казахстанцам подать заявку на образовательные гранты онлайн. А о том, как получить грант на обучение в Казахстане в 2025 году, узнать все условия и сроки вы можете тут.

Напомним, в прошлом году для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов было подано более 104 тыс. заявок.

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