Купол над Астаной, мост над Аль-Фараби и дендрарий в Алматы: что стало с амбициозными проектами

Несколько лет назад в двух мегаполисах предлагались амбициозные проекты - купол над бульваром Нуржол в Астане, пешеходный мост от трамплинов до Ботсада и дендрарий в Алматы, передает NUR.KZ.

И если поначалу о проектах активно говорили и даже показывали эскизы, как будут выглядеть эти грандиозные задумки, то со временем обсуждения поутихли, а идеи в жизнь так и не были воплощены. Мы решили узнать в акиматах столицы и крупнейшего города Казахстана, какова судьба этих проектов и направили запросы. Стоит отметить, ответы были даны довольно быстро, вот только не всегда однозначно. Но давайте по порядку.

Мост над Аль-Фараби в Алматы

Проект пешеходного моста, который должен был соединить Ботанический сад и трамплины "Сункар", был представлен в 2021 году Натальей Ливинской, которая в ту пору была руководителем Управления зеленой экономики города. Предлагалось создать рекреационную зону на территории спорткомлекса, укрепив гору, чтобы избежать риска оползней. Продумали тогда и водные каналы с поливом.

Проекта моста над проспектом Аль-Фараби: УЗЭ Алматы

Весь путь от трамплинов до сада должен был занимать порядка 1 километра, а длина самого моста - 350 метров. Алматинцы уже предвкушали, как будут гулять по мосту с чудесными видами на горы и ландшафт Ботсада, любоваться закатами и устраивать фотосессии.

Но прошло уже четыре года, а на месте нет и намека на строительство этого привлекательного перехода. Между тем, запрос, направленный в акимат Алматы, перенаправили в Управление развития общественных пространств, где дали касательно моста краткий ответ, который, впрочем, не отвечает на главный вопрос.

А точнее, вопросов у нас было несколько - мы хотели знать, сохранилась ли в планах акимата постройка этого моста и, если да, то на какой стадии находится проект? Когда планируется начать работы и завершить их? А если нет, то почему решили отказаться от проекта?

Ответ был весьма лаконичен - в Управлении отметили, что вопрос, "касающийся проектирования пешеходного моста через проспект Аль-Фараби, предназначенного для соединения Ботанического сада и Международного комплекса лыжных трамплинов "Сункар", находился в компетенции Управления городского планирования и урбанистики города".

"Указанный объект предусматривался в рамках реализации отдельных градостроительных инициатив, направленных на повышение связанности городской инфраструктуры и обеспечение безопасного и комфортного пешеходного сообщения между значимыми природно-рекреационными зонами", - сообщили в Управлении развития общественных пространств.

И все же вопрос, будет ли проект реализован, так и остался без ответа.

Дендрарий выше Аль-Фараби

Зато информацией о дендрарии в Управлении поделились куда охотнее. Проект дендрария был связан с проектом моста, об этих проектах говорилось в одно время. В 2022 году чиновники из УЗЭ отчитывались о промежуточных итогах - сообщалось, что площадь так называемого арборетума, то есть, дендрария, который, как планировалось, должен располагаться выше Аль-Фараби, составляет 57 гектаров. На тот момент уже разрабатывалась ПСД проекта, в июле того года должна была пройти госэкпертиза.

В ответ на наш запрос в Управлении общественных пространств рассказали, что ПСД все же была разработана и уже завершена. А вот обязательная комплексная госэкспертиза проекта до сих пор не проведена.

"В целях дальнейшей реализации проект передан в ведение Управления развития общественных пространств Алматы (от Управления экологии и окружающей среды - прим.ред.) для последующего сопровождения, в том числе организации прохождения экспертизы, а также определения источников финансирования и сроков реализации.

Дополнительно сообщаем, что территория, на которой предполагается реализация проекта по созданию городского дендрария, находится в коммунальной собственности и закреплена на праве оперативного управления за соответствующими государственными органами и организациями города Алматы. Земельный участок, предназначенный под реализацию проекта, числится на балансе города", - резюмировали в ведомстве.

Что ж, смеем надеяться, что этот проект все же увидит свет.

Купол над Нуржол в Астане

В 2017 году инвесторы на встрече в ОАЭ предложили Нурсултану Назарбаеву накрыть Водно-зеленый бульвар куполом. Позже стало известно, что за проект взялся известный архитектор Сантьяго Калатрава. Предполагалось, что стеклянный купол накроет бульвар от Хан-Шатыра до Акорды, спасая жителей и гостей города от непогоды и ветров. В 2020 году появились эскизы, но проект должен был быть коммерческим, а вложиться должен был частный инвестор.

Эскиз проекта. Фото: Sputnik Казахстан/управление архитектуры столицы

В Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений столицы нам сообщили, что проект накрытия бульвара Нуржол куполом не рассматривается.

"Данная идея действительно обсуждалась на уровне концептуального предложения. Однако до настоящего времени ни один государственный орган (в качестве администратора бюджетной программы), ни частный инвестор не инициировали разработку данного проекта, в связи с чем он не получил дальнейшего развития", - сообщили в акимате.

Соответственно, разработка проектно-сметной документации не ведется, конкурсные процедуры по привлечению инвесторов не планируются, говорят в Управлении. Кроме того, в ведомстве уверяют - предлагавшаяся ранее концепция создания под куполом благоприятного микроклимата, включая раздвижные створки крыши, не разрабатывалась как утвержденное архитектурное решение и в настоящее время не актуальна.

Однако астанчан ждут другие перемены.

"Вместе с тем, в целях комплексного благоустройства центральной части города, на территории бульвара Нуржол реализуются и планируются иные проекты, направленные на создание комфортной городской среды: обновление пешеходных зон, озеленение, установка малых архитектурных форм, модернизация освещения и элементов благоустройства. Указанные работы ведутся в рамках соответствующих программ по развитию общественных пространств", - заключили в столичном акимате.

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