Ресторан на юге Казахстана потребовал 1,8 млн тенге у шеф-повара за то, что он 2 дня не работал

В Жамбылской области суд поставил точку в споре ресторана и шеф-повара из-за упущенной выгоды на сумму более 1,8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску владельца ресторана к шеф-повару о взыскании упущенной выгоды в размере более 1,8 млн тенге рассмотрел Кордайский районный суд.

По версии работодателя, в июне 2024 года шеф-повар два дня не выходил на работу без уважительных причин. Как утверждал ресторан, это привело к остановке работы кухни, отмене запланированных мероприятий и возврату авансов клиентам. Истец ссылался на заключенные договоры, расчеты прибыли, а также показания бухгалтерии и администраторов ресторана.

Однако ответчик с иском не согласился. Он заявил, что работал на испытательном сроке, имел право подать заявление об увольнении, что и сделал заранее. Также он указал, что в ресторане имелись и другие повара, а причиной остановки кухни стало отключение электроэнергии.

Шеф-повар в суд подал встречный иск о признании недействительным содержания п.5.1 договора о полной индивидуальной материальной ответственности. В нем указывается, что "за вред, причиненный работодателю, работник возмещает полную стоимость понесенных работодателем убытков (включая упущенную выгоду)".

Суд, проанализировав представленные доказательства, указал на отсутствие бесспорной связи между действиями (бездействием) работника и реальными убытками.

"ТОО обязано самостоятельно предусматривать и минимизировать риски своей деятельности, в том числе своевременно заменять персонал или использовать внешние ресурсы. Факт того, что истец не предпринял таких шагов, был расценен как недобросовестное поведение", - отметили в суде.

Помимо отказа в удовлетворении основного иска, суд также отклонил встречный иск шеф-повара. Суд установил, что мужчина подписал договор добровольно, а доводы о заблуждении признал необоснованными.

Суд отказал как в иске о взыскании упущенной выгоды, так и в признании пункта договора недействительным. Решение пока не вступило в законную силу.

Ранее в Таразе сотрудника склада одного из предприятий уволили, назвав причины отсутствия на работе в течение нескольких часов неуважительными. Суд защитил права работника. Он получит почти 2 млн тенге.

В Кызылординской области социального работника дважды незаконно увольняли, а потом восстанавливали на прежней должности. Суд вынес частное определение и направил его акиму района в целях предупреждения подобных случаев.

А в Акмолинской области восстановили на работе воспитателя, взыскав в ее пользу зарплату и моральный вред на общую сумму более 600 тыс. тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.