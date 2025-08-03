Участок улицы около одного из крупных мостов Астаны перекроют почти до конца августа

До 25 августа в Астане перекроют участок улицы Сыганак, от моста Арыс до улицы Туркестан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

По данным управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, продолжается средний ремонт дороги по улице Сыганак, на участке от моста Арыс до улицы Туркестан. Работы будут проводиться и по мосту Арыс.

"В связи с этим, с 3 по 25 августа текущего года будет частично перекрыто движение на данном участке. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

До этого мы писали, что до 1 сентября текущего года будет полностью ограничен проезд от улицы А. Бокейхана до городской поликлиники №9, в связи с капитальным строительством улицы с сетями. Заезд к поликлинике будет осуществляться со стороны проспекта Мәңгілік Ел.

Ранее жителей Астаны предупредили о ремонте дорог на 60 улицах.

Жителей и гостей столицы просим заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города. Приносим свои извинения за временные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению дорожно-строительных работ", - сказано в сообщении.

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