"Будут приниматься жесткие меры": Сатыбалды пригрозил строителям парка в Алматы

Дархан Сатыбалды ознакомился с ходом строительства зеленой зоны севернее парка "Южный" пригрозил подрядчикам жесткими мерами, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

По данным пресс-службы акимата города, Сатыбалды посетил участок, где ведется благоустройство нового общественного пространства на пересечении улиц Жарокова и Си Синхая, севернее парка "Южный".

Сообщается, что на объекте будут обустроены пешеходные дорожки, детские площадки, система освещения и малые архитектурные формы, планируется высадить более 120 крупномерных деревьев.

"Перед подрядчиками поставлена четкая задача - завершить строительство в срок и на должном уровне. Горожане ждут качественного результата, и мы не допустим ни затягивания сроков, ни формального подхода. В случае нарушений будут приниматься жесткие меры", - пригрозил Дархан Сатыбалды.

К слову, работы должны завершить в течение трех месяцев.

Напомним, 24 мая состоялось заседание депутатов маслихата VIII созыва, на котором депутаты одобрили кандидатуру Дархана Сатыбалды на пост акима южной столицы.

В тот же день Ерболат Досаев был освобожден от должности акима Алматы. Соответствующий указ подписал президент. Этот пост Досаев занимал с 31 января 2022 года. До этого Сатыбалды возглавлял Туркестанскую область.

Недавно новый глава города высказал недовольство из-за бордюров и асфальта в городе. Сатыбалды дал указание проводить работы по замене бордюров и асфальта только при наличии повреждений.

А в июле этого года Сатыбалды пригрозил районным акимам Алматы и предупредил их о личной ответственности.

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