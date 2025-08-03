"Спас сослуживцев": в Минобороны рассказали о военном из Казахстана, погибшем в Ираке

В Казахстане открыли памятник офицеру Кайрату Кудабаеву, который 20 лет назад погиб в Ираке. Тогда он ценой собственной жизни спас сослуживцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство обороны.

В Центре миротворческих операций Министерства обороны РК состоялась церемония открытия памятника капитану Кайрату Кудабаеву. Монумент установлен на территории учебного центра "Бітімгер" в Алматинской области.

"Капитан Кудабаев - единственный военнослужащий Казахстана, погибший при выполнении миротворческой миссии в Ираке. 9 января 2005 года, во время операции по эвакуации боеприпасов в провинции Васит, произошел взрыв.

Ценой собственной жизни он спас сослуживцев. За проявленное мужество и самоотверженность он посмертно был награжден орденом "Айбын" I степени, а также удостоен ряда международных наград", - сообщили в Минобороны.

Участники почтили память героя минутой молчания и возложили цветы к подножию памятника.

"Исполняется ровно 20 лет с того дня, как Кайрата не стало рядом с нами. Мы помним его улыбку, доброту и ту теплоту, что он дарил окружающим. Его уход стал тяжелым испытанием для всей нашей семьи, особенно для мамы", - поделился Бауыржан Кудабаев, старший брат героя.

Напомним, в прошлом году памятник Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову открыли в Акколе.

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